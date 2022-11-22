عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

أثارت أنباء عودة كورونا فى الصين خوف العالم حيث أنها كانت البؤرة الأولى لانتشار الوباء فى الموجة الأولى منذ أكثر من عامين.

وظهر فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 فى الصين ومنها انتقل للعالم أجمع لذا يتخوف العالم من أن عودة كورونا فى الصين يصاحبها رجوعه لمختلف البلاد الأخرى والدخول فى حالة الخسائر الاقتصادية والبشرية مرة أخرى.

وذكرت السلطات الصينية أن حالات الإصابة متزايدة بشكل يومي بأعداد كبيرة فعلى سبيل المثال يوم الأحد الماضى تم اكتشاف 154 حالة كورونا جديدة في بكين يوم الأحد 808 إصابة بدون أعراض.

وفى هذا الإطار على الجميع توخى الحذر والعودة لاتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا .

زيادة اصابات كورونا

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض “ CDC” كالتبعاد الاجتماعى وعدم السلام بالمصافحة والتقبيل وعدم استعمال الأدوات الشخصية الخاصة بالأخرين وارتداء الكمامة فى المناطق المزدحمة والاهتمام بغسل اليدين جيدا

وهناك بعض الطرق غير التقليدية التى تساعد فى الوقاية من كورونا التى كشفتها الدراسات العلمية على مدار الأعوام الماضية ، أهمها:

الاهتمام بتناول الأطعمة التى ثبت أنها تقوم الفيروسات وكورونا أبرزها: الشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة ، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وممارسة تمارين التنفس والنوم جيدا والتعرض لأشعة الشمس يوميا خاصة فى قبل الغروب والاهتمام بنظافة الفم والأسنان واستعمال الغسول.