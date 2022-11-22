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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

السعودية
السعودية

تحفتل جماهير السعودية الآن بفوزها على الأرجنتين فى أولى جولات مباريات كأس العالم بقطر 2022 مما يعد أمر مبشرا للنتائج المباريات القادمة 

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 وتحتفل السعودية الآن بفوزها على منتخب  الأرجنتين المعروف بقوته بعد أن حققت نتيجة 2 - 1 فى منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات كأس العالم بقطر 2022

ونشرت جماهير السعودية الآن على السوشيال ميديا مقاطع فيديو عديدة تحتفل من خلالها بفوز منتخبها فى كرة القدم على الأرجنتين فى أول مباراة لهم بكأس العالم 2022

وكان من أكثر الفيديوهات التى انتشرت لاحتفالات السعودية الآن هو مقطع لمجموعة من الرجال السعوديون يرقصون على أنغام أغنية مسيطرة فى إحدى صالات الحفلات وهم مرتدين الجلباب الأبيض .

احتفال السعوديون
احتفال السعوديون

ولكن من الغريب فى احتفال أبناء السعودية الآن فى هذا المقطع المنتشر أنهم يسمعون أغنية مسيطرة ياحتة سكرة  والتى تغنيها الفتيات للرجال فى العلاقات الرومانسية وهو ما أثار تعجب الجمهور 

 ولكن السعوديون استخدمها بشكل مختلف للتعبير عن سيطرتهم فى مباراة كأس العالم والفوز على المنتخب المنافس مهما كانت قوته ومازال الاحتفال مستمرا فى السعودية الآن

وإليكم فيديو احتفال الجماهير السعودية الآن …

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