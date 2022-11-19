حقيقة انتشار التونة الفاسدة في الأسواق السعودية

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض المنشورات التى تتحدث عن أضرار التونة المعلبة لاحتوائها على زيوت مهدرجة وأسماك متعفنة.

وأثارت هذه المنشورات عن التونة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع هيئة الغذاء والدواء في السعودية لتوضيح الحقيقة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن الادعاءات عن فساد التونة المعلبة أو احتوائها على مواد ضارة لا صحة لها.

وأوضحت أن التونة المعلبة تعد من أنواع سمك التونة النظيفة والسليمة كما أنها معبأة في عبوات جيدة ومحكمة الغلق، ويتم فى حفظها فى درجة حرارة مناسبة للمواصفات واللوائح أما الزيوت المستخدمة فى التونة المعلبة فهى طبيعية ولا تنتج عنها دهون متحولة.

وأكدت أن الحالة الوحيدة التى تسبب فيها التونة المعلبة أضرار صحية هى معاناة المريض من حساسية الأسماك وسيتظهر نفس الأعراض عند تناول الأسماك الطازجة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، جميع مرضى الضغط بتجنب تناول الأغذية المعلبة، مثل التونة.

كما أوضح جهاز حماية المستهلك فى بيانات سابقة أن من شروط سلامة التونة هو وجودها فى عبوات سليمة ليس بها أى اعوجاج وأن يكون تاريخ الصلاحية مدون عليها والشركة المنتجة لها مدونة بياناتها على العبوة.