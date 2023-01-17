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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الممبار بمذاق شهي ولذيذ

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار بمذاق شهي ولذيذ

يعد الممبار من الأكلات الشهية التى حازت على شعبية واسعة فى مصر وبعض الدول العربية ولكن هناك بعض الأسرار فى طريقة إعداده تجعل مذاقه أكثر جمالا.

نقدم لكم طريقة عمل الممبار بمذاق شرقي شهي  من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. 

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مقادير الممبار:

ممبار

أرز

شبت

كزبرة

بقدونس

بصل

ملح

فلفل أسود

كمون

قرفة

جوزة الطيب

طماطم

صلصة طماطم

شطة

زيت نعناع

ثوم

جزر

كرفس

ماء ساخن

مرقة

ورق لورا

حبهان

مستكة

فلفل حار

طريقة عمل الممبار:

فى حلة على نار هادئة بها القليل من السمن حمري الأرز مع القرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود .

فى وعاء اخر به سمنة شوحي البصل والثوم والنعناع فى الكبة مع فلفل حار وطماطم وزيت ومكعب مرقة وقلبي جيدا ثم ضعيه على خلطة الارز وقلبي قليلا. 

الممبار
الممبار

ضعي الشبت والكزبرة والبقدونس عليهم وقلبي جيدا ثم احشى الممبار بهذا الخليط واغلقيه جيدا ثم ضعيه فى حلة  بها الماء المغلى مع البصل والكرفس والجزر والكرات واللورا والحبهان والمستكة بعد النضج اخرجي الممبار وحمريه في الزيت.

الممبار طريقه عمل الممبار مقادير الممبار الشيف شربينى أسرار عمل الممبار

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