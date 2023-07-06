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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

السمنة
السمنة

كشفت دراسة جديدة أن السمنة تعرض الإنسان للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان، لذا من المهم السيطرة عليها والحفاظ على الوزن الصحي وعلاج ارتفاع الكوليسترول. 

ووجد باحثو منظمة الصحة العالمية أن مصابي السمنة بين عمر 18 لـ 40 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بـ 18 نوعا مختلفا من الأمراض القاتلة أبرزها السرطان. 

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وتزيد السمنة احتمالات إصابة الإنسان بـ 5 أنواع من السرطان هى: اللوكيميا، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية، وسرطان الرأس والرقبة والمثانة.

سرطان-الدم
سرطان-الدم

وقال الدكتور هاينز فريسلنج، قائد الدراسة ويعمل فى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن نتائج هذه الدراسة تؤكد خطورة السمنة وزيادة الوزن فى الإصابة بـ السرطان بشكل جدي. 

وقالت الدكتورة تاليتا دوارتي-ساليس، من معهد البحوث في الرعاية الصحية الأولية جوردي غول: "تدعم هذه النتائج تنفيذ استراتيجيات الوقاية من السرطان ويجب أن يكون لها دور قوي فى تقليل زيادة الوزن والسمنة في وقت مبكر.

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