بشرى لـ محبي البطاطس المقلية.. وداعا لخرافة السمنة

هناك أخبار سارة لعشاق الوجبات الخفيفة، فقد يمكن أن تكون رقائق البطاطس على وشك أن تمنحك صحة أفضل، حيث تحتوي رقائق البطاطس على مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تتشكل عند طهي الأطعمة النشوية ، مثل البطاطس والخبز، في درجات حرارة عالية.

هناك أدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات على أن المادة الكيميائية مرتبطة بالسرطان، مما يجعل الناس أكثر قلقًا بشأن البطاطس المحمصة والخبز المحمص ، على الرغم من انقسام الخبراء حول ما إذا كانت المادة يمكن أن تسبب المرض لدى البشر.



لكن ربما يكون الباحثون الآن قد توصلوا إلى كيفية تقليل كمية مادة الأكريلاميد المتكونة عند قلي البطاطس في الزيت لصنع رقائق البطاطس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

المفتاح هو استخدام النوع الصحيح من البطاطس، التي حققت المستوى المناسب من النضج قبل حصادها، وتحتوي البطاطس الأقل نضجًا على المزيد من السكر ، والذي يمكن تحويله إلى مادة الأكريلاميد ، وفقًا لمعهد الأبحاث النرويجي SINTEF.

ويأتي ذلك بعد عمل مماثل في المملكة المتحدة، حيث ذهب العلماء في أبحاث روثامستد إلى أبعد من ذلك في استخدام تعديل الجينات لتطوير نوع من القمح يقل احتمال إنتاجه لمادة الأكريلاميد عندما يتم تحميصه داخل الخبز.

عندما يتعلق الأمر برقائق البطاطس، وجد الباحثون النرويجيون أن قياس مستوى السكروز وحمض الأسبارتيك في البطاطس يقدم أفضل مؤشر على كمية مادة الأكريلاميد التي ينتجونها عند قليها لصنع رقائق البطاطس.

لقد وجدنا أن قياس تركيزات الجلوكوز باستخدام مقياس سكر الدم الذي يمكن لأي شخص شراؤه من الصيدلية المحلية يوفر وسيلة أسرع وأسهل للحصول على مؤشر عما إذا كان محتوى السكر في البطاطس مرتفعًا جدًا.

وبحسب الخبراء ، فإن البطاطس تحتاج أيضًا إلى تخزينها في درجة الحرارة المناسبة، وتوصي وكالة معايير الغذاء (FSA) الأشخاص بتقليل استهلاكهم لمادة الأكريلاميد عند إعداد الطعام في المنزل من خلال السعي للحصول على لون أصفر ذهبي أو أفتح عند قلي الأطعمة النشوية أو تحميصها أو تحميصها أو تحميصها.

يقترحون أيضًا اتباع التعليمات الموجودة على العبوة عند طهي الأطعمة المعبأة مثل رقائق البطاطس والبطاطس المشوية.