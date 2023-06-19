أنباء غير سارة لـ مدمني السهر.. تفاصيل

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يفضلون الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ متأخرًا، وهو النمط الزمني للنوم المعروف باسم "البومةالليلية"، قد يموتون مبكرًا بسبب العادات السيئة التي يطورونها عندما يظلون مستيقظين لوقت متأخر.





يبدو أن زيادة خطر الوفاة المرتبط بكونك شخصًا "مسائيًا" يرجع بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك التبغ، بحسب ما نشرت "سي ان ان".





قال المؤلف الأول للدراسة كريستر هوبلين ، الباحث من المعهد الفنلندي للصحة المهنية في هلسنكي ، في بيان إن هذا يُقارن بأولئك الذين منالواضح أنهم أشخاص "صباحيون".





اتبعت الدراسة الجديدة ما يقرب من 24000 توأم من 1981 إلى 2018 في محاولة لاستكشاف أسباب السلوكيات والأمراض المتعلقةبالصحة.



وبالنسبة للدراسة الجديدة ، نظر الباحثون في سجلات وفاة مجموعة فرعية (8728 مشاركًا)،



ووجدت الدراسة أن كونك شخص ليلي يزيد من خطر الموت المبكر بنحو 9٪ مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون الصباح ، الذين يطلق عليهم غالبًا الطيور المبكرة.





قال الدكتور بهانو براكاش كولا، أخصائي طب في مركز طب النوم في Mayo Clinic في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا: "لقد عرفنا منذ وقت طويل أن أولئك الذين يفضلون النوع المسائي هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول ، ولديهم اضطراب في تعاطي الكحول ، كما أنهم أكثر عرضة لاستخدام مواد أخرى بما في ذلك التبغ".





ومع ذلك ، فإن زيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 9٪ أمر كبير ، كما أضاف ، مما يترك مجالًا لطرق أخرى يمكن أن يؤدي كونك من النوع المسائي إلى زيادة خطر الوفاة.