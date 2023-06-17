بسبب تريند.. مراهق يقفز على ظهر قطار وهو يسير

تسبب المراهق الجريء الذي تم القبض عليه أثناء قيامه بركوب قطار متحرك على ظهره في تأخير الركاب بعد أن أدت الحيلة الخطيرة إلى توقف الخدمات.

تم تصوير الشاب وهو يتشبث بمؤخرة عربة أثناء مغادرتها محطة سانت ليوناردز في شمال سيدني في حوالي الساعة 11 مساءً يوم الجمعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تُظهر لقطات للمغامرة الخطيرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ، المراهق وهو يجلس القرفصاء على ظهر القطار وهو يتدلى على ارتفاع أمتار فقط فوق القضبان.

ينتشر الاتجاه الجديد المتمثل في ركوب وسائل النقل العام على ظهره في جميع أنحاء المدينة ، حيث يحاول الباحثون الآخرون عن الإثارة في ركوب قطار سيدني الخفيف وهو يسير.

ويمكن أن تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5500 دولار، ويأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو مزعج لراكب بهجة يخاطر بحياته بالوقوف بين عربات قطار خفيف متحرك في سيدني.