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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث نادر.. اصطفاف 5 كواكب في السماء

صدى البلد

 من المفترض أن تظهر خمسة كواكب في عرض كوكبي نادر في السماء ، ليصبح ذلك مرئيًا لعدد من الدول. 

يجب أن يكون عطارد وأورانوس والمشتري ونبتون وزحل مرئيًا قبل شروق الشمس بساعة واحدة في 17 يونيو حيث يصطفون بالقرب من الأفق الشرقي.

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يمكن رؤية ثلاثة من الكواكب الأكثر إشراقًا وهم المشتري وعطارد وزحل بالعين المجردة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تعد محاذاة الكواكب غير شائعة إلى حد ما ، حيث من المقرر أن يحدث الحدث التالي في أبريل 2024.

سيحدث في قطاع 93 درجة ، مما يعني أن الكواكب ستظهر بالقرب من بعضها البعض في منطقة صغيرة من السماء، ويعتبر  صباح السبت هو أفضل وقت لمشاهدة كل من الكواكب ، لكن زحل سيرتفع في جوف الليل يوم 16 يونيو في كوكبة الدلو.

وخلال العرض سيكون كوكب المشتري في كوكبة الحمل ، بينما سيكون عطارد في كوكبة برج الثور.

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17 يونيو هو أيضًا أفضل يوم لاكتشاف هذه الأشياء في الولايات المتحدة ، ولكن من أجل إلقاء نظرة خاطفة ، من المهم العثور على مكان جيد لمشاهدة النجوم.

توصي ناسا بالتحقق من توقعات الطقس مسبقًا للعثور على منطقة خالية من الغيوم، ويجب أن يوفر هذا أيضًا رؤية خالية من العوائق للأفق ، وتجنب المباني وأي أضواء مدينة متوهجة.

يعد إحضار المناظير أو حتى التلسكوب مفيدًا أيضًا ، خاصةً لاكتشاف الكواكب الأقل وضوحًا مثل نبتون وأورانوس.

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