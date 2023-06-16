حدث نادر.. اصطفاف 5 كواكب في السماء

من المفترض أن تظهر خمسة كواكب في عرض كوكبي نادر في السماء ، ليصبح ذلك مرئيًا لعدد من الدول.

يجب أن يكون عطارد وأورانوس والمشتري ونبتون وزحل مرئيًا قبل شروق الشمس بساعة واحدة في 17 يونيو حيث يصطفون بالقرب من الأفق الشرقي.

يمكن رؤية ثلاثة من الكواكب الأكثر إشراقًا وهم المشتري وعطارد وزحل بالعين المجردة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تعد محاذاة الكواكب غير شائعة إلى حد ما ، حيث من المقرر أن يحدث الحدث التالي في أبريل 2024.

سيحدث في قطاع 93 درجة ، مما يعني أن الكواكب ستظهر بالقرب من بعضها البعض في منطقة صغيرة من السماء، ويعتبر صباح السبت هو أفضل وقت لمشاهدة كل من الكواكب ، لكن زحل سيرتفع في جوف الليل يوم 16 يونيو في كوكبة الدلو.

وخلال العرض سيكون كوكب المشتري في كوكبة الحمل ، بينما سيكون عطارد في كوكبة برج الثور.



17 يونيو هو أيضًا أفضل يوم لاكتشاف هذه الأشياء في الولايات المتحدة ، ولكن من أجل إلقاء نظرة خاطفة ، من المهم العثور على مكان جيد لمشاهدة النجوم.

توصي ناسا بالتحقق من توقعات الطقس مسبقًا للعثور على منطقة خالية من الغيوم، ويجب أن يوفر هذا أيضًا رؤية خالية من العوائق للأفق ، وتجنب المباني وأي أضواء مدينة متوهجة.

يعد إحضار المناظير أو حتى التلسكوب مفيدًا أيضًا ، خاصةً لاكتشاف الكواكب الأقل وضوحًا مثل نبتون وأورانوس.