يقلل نسبة الوفاة 40%.. باحثون ينصحون بالنوم 7 لـ 9 ساعات يوميا

الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل قد ينقذ حياتك، فقد وجد الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن المشاركين في دراسة جديدة ممن حافظوا على جدول نوم منتظم وصحي كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للوفاة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وتوضح الدراسة بقيادة جون تشونج، أن هذا يعني الحصول باستمرار على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير النتائج إلى فوائد توسيع نطاق المحادثة العامة حول الحصول على 'ليلة نوم جيدة' وتوسيع هذا الهدف للحصول على العديد من الليالي الجيدة من النوم ، على التوالي ، في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.



كما أشارت الدراسة إلى الرجال أكثر عرضة من النساء للحصول على قسط كاف من النوم بشكل عام ، حيث قال 33.3 في المائة إنهم ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة مقارنة بـ 32.1 في المائة من النساء.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بالذهاب للنوم في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.