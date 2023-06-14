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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

البيضة قبل الفرخة؟ العلماء يتوصلون أخيرًا لإجابة أشهر لغز في العالم

صدى البلد

ما الذي جاء أولاً " الفرخة ولا البيضة؟" هذا السؤال واحد من أكثر الألغاز التطورية المحيرة، لقد احتار الجميع من العلماء إلى تلاميذ المدارس في هذا السؤال ، لكن يبدو أن العلماء وجدوا الإجابة.

وفقًا للباحثين من جامعة بريستول ، فإن أسلاف الطيور والزواحف الحديثة ربما أنجبوا صغارًا بدلاً من وضع البيض، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندنبدنت" البريطانية.

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جنبًا إلى جنب مع باحثين من جامعة نانجينغ ، يتحدى العلماء الاعتقاد السائد بأن البيض المقشور كان مفتاح نجاح الحيوانات التي تنمو أجنتها داخل غشاء أو كيس داخل البويضة.

وأوضحوا:"البويضة التي تحيط بالجنين مختلفة تمامًا عن البويضة التي تحيط بالجنين من البرمائيات الموجودة ، والتي تفتقر إلى قشر البيض والأغشية خارج المضغ".

وتتكون البويضة التي يحيط بالجنين من مجموعة أغشية الجنين ، بما في ذلك السلى ، المشيمة والسقاء ، بالإضافة إلى قشرة خارجية يمكنها إما أن تكون شديدة التمعدن كما هو الحال في البيض المقشر الصلب أو ضعيفة المعادن كما هو الحال في البيض المقشر.

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درس البحث ، الذي قادته كلية علوم الأرض بجامعة بريستول، 51 نوعًا من الأحافير و 29 نوعًا حيًا مصنفة على أنها بيوض ، والتي تضع بيضًا صلبًا أو قشرًا ناعمًا ، أو ولودًا ، والتي تلد صغارًا ، وفقًا للمنفذ.

وأظهرت الدراسة أن جميع فروع Amniota ، بما في ذلك الثدييات ، تظهر علامات على الاحتفاظ بالأجنة داخل أجسامهم لفترات طويلة من الزمن.

بينما يُنظر إلى البيضة ذات القشرة الصلبة غالبًا على أنها واحدة من أعظم الابتكارات في التطور ، فإن هذا البحث يشير إلى أن الاحتفاظ بالجنين الممتد هو الذي أعطى هذه المجموعة من الحيوانات الحماية المطلقة.

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