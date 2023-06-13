الذكاء الاصطناعي يصيب الموظفين بـ الوحدة والأرق .. تفاصيل

من المرجح أن يشعر الموظفون الذين يعملون مع الذكاء الاصطناعي، بالوحدة، ويعانون من الأرق، فقد اكتشف الباحثون، أن العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي- والذي يشيع استخدامه في مجالات التسويق والتمويل والتصنيع- يمكن أن يكون له آثار ضارة على حياة الموظفين الشخصية.

وأجرى الفريق- بقيادة باحثين من جامعة جورجيا- 4 تجارب في الولايات المتحدة وتايوان وإندونيسيا وماليزيا، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر التحليل أن الموظفين الذين تفاعلوا بشكل متكرر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ كانوا أكثر عرضة للإصابة بالوحدة والأرق بعد العمل، لكنهم وجدوا أيضًا أن هؤلاء الموظفين كانوا أكثر عرضة لتقديم المساعدة لزملائهم في العمل، وهي استجابة قد تنجم عن الحاجة إلى التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت تجارب أخرى في الولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا- شملت شركات إدارة عقارات وشركة تكنولوجيا- عن نتائج مماثلة.