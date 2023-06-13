عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي يصيب الموظفين بـ الوحدة والأرق .. تفاصيل

صدى البلد

من المرجح أن يشعر الموظفون الذين يعملون مع الذكاء الاصطناعي، بالوحدة، ويعانون من الأرق، فقد اكتشف الباحثون، أن العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي- والذي يشيع استخدامه في مجالات التسويق والتمويل والتصنيع- يمكن أن يكون له آثار ضارة على حياة الموظفين الشخصية.

txt

فقدان أطفال في غابات الأمازون لـ6 أسابيع بعد تحطم طائرتهم.. تفاصيل الحادث

txt

متى سيعيش الإنسان على سطح القمر.. وفي أي جزء منه؟

وأجرى الفريق- بقيادة باحثين من جامعة جورجيا- 4 تجارب في الولايات المتحدة وتايوان وإندونيسيا وماليزيا، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر التحليل أن الموظفين الذين تفاعلوا بشكل متكرر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ كانوا أكثر عرضة للإصابة بالوحدة والأرق بعد العمل، لكنهم وجدوا أيضًا أن هؤلاء الموظفين كانوا أكثر عرضة لتقديم المساعدة لزملائهم في العمل، وهي استجابة قد تنجم عن الحاجة إلى التواصل الاجتماعي. 

txt

علماء الصين ينتجون سلاحا بيولوجيا لـ فتك العالم.. تفاصيل

txt

الطباخ الروبوت سيحل محل الطهاة.. ما القصة؟

وقد أسفرت تجارب أخرى في الولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا- شملت شركات إدارة عقارات وشركة تكنولوجيا- عن نتائج مماثلة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

موضوعات متعلقة

فقدان أطفال في غابات الأمازون لـ6 أسابيع بعد تحطم طائرتهم.. تفاصيل الحادث

متى سيعيش الإنسان على سطح القمر.. وفي أي جزء منه؟

أطول ثوران بركاني.. بركان ضخم ينفجر ويستمر لأيام

علماء الصين ينتجون سلاحا بيولوجيا لـ فتك العالم.. تفاصيل

الطباخ الروبوت سيحل محل الطهاة.. ما القصة؟

تلتهمه حيًا.. ذبابة تضع بيضها في أذن رجل

صوتك العالي ليس دليلًا على ضعف موقفك ولكنه وراثة .. تفاصيل

لم يكن مريضًا أو مشوهًا.. حقائق جديدة عن الملك توت عنخ آمون

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

القيادة الوسطى الأمريكية: التحقيق مستمر في حادث سقوط مروحية شمال شرق سوريا

أبوعايد: الأهلي بطلًا لإفريقيا عن جدارة.. ومشهد حسام غالي سيظل عالقا بالأذهان

الذكاء الاصطناعي يصيب الموظفين بـ الوحدة والأرق .. تفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

سقوط أمطار في الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى 15 يونيو.. العرض المسرحي أشياء الليل لثقافة سمالوط بالمنيا| صور

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ