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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متى سيعيش الإنسان على سطح القمر.. وفي أي جزء منه؟

صدى البلد

لا تزال الحيرة بين العلماء حول مدى إمكانية العيش على سطح القمر أو المريخ مستمرة حتى يومنا هذا، وسط دعوات للقيام برحلات ترفيهية والعيش في الفضاء.

وضمن ذلك، نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تصريحات لعالمة الفضاء وباحثة الكواكب برابال ساكسينا قالت فيها إن البشر والتكنولوجيا البشرية الموجودة بالفعل منذ أكثر من 50 عاماً أصبحت أقرب إلى غزو القمر، ونشر الحياة البشرية على سطح.

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وأكدت الباحث من "مركز جودارد لرحلات الفضاء" التابع لناسا في ولاية ماريلاند الأمريكية، أن أحد أكثر الأشياء المدهشة التي توصل إليها فريقها هي أن الأبحاث الحديثة حول الأماكن، التي يمكن أن تعيش فيها النباتات والفطريات، تمكنت من تحديد مواقع مناسبة للسكن البشري، وبناء مستوطنات، في ظل جيوب هوائية متوافرة بكثافة في القطب الجنوبي للقمر.

وتابعت أنه يتم العمل حالياً على التثبت من الظروف والمعدلات ونسب قياس الهواء، وسواها من الأمور العلمية، التي لابد وأن تتوفر في المستوطنات حتى يستطيع الإنسان من العيش في ظلّها، إضافة إلى البحث عن مواقع أخرى في القمر قد تنطبق عليه هذه المواصفات.

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ووكانت المفاجأة في توقعها بأن يكون العيش على القمر في خلال 50 عاما سيكون الإنسان، وذلك مع بداية الرحلات المأهولة إلى القمر في عام 2024 كجزء من مهمات "ناسا"، بتكلفة تزيد عن 126 مليار دولار.

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