أطول ثوران بركاني.. بركان ضخم ينفجر ويستمر لأيام

اندلع بركان هائل لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات ، مما أدى إلى ارتفاع الرماد إلى ميلين في الهواء.

ثار بركان أناك كراكاتوا ، الواقع على مضيق سوندا الإندونيسي ، سبع مرات على الأقل منذ يوم الجمعة 9 يونيو، وفقًا لمركز إندونيسيا لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.





استمرت الانفجارات حتى صباح أمس ، عندما انتهى النشاط البركاني أخيرًا، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية.





وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المركز يوم السبت حممًا تتدفق من فوهة البركان وتتدفق على جوانبها بينما يتصاعد الرماد والسخام فيالهواء.

يعد هذا أطول ثوران بركاني منذ ديسمبر 2018 ، عندما انهار الجبل مما تسبب في حدوث تسونامي مميت بموجات يزيد ارتفاعها عن 6.6 قدم.