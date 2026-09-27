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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص مُتأثرين بإصابتهم في حادث مروري ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

لقي 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأحد مُتأثرين بإصاباتهم البالغة التي لحقت بهم إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بسيارة أجرة ميكروباص، وقع على طريق “بني سويف ـ الفيوم” القديم أمام قرية الدوالطة التابعة لـ مركز بني سويف.

حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم.


وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية الدوالطة بدائرة مركز شرطة بني سويف، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف،  بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، إلا أن حالتهم الصحية تدهورت، وفارقوا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.


وتبين أن المتوفين هم: ربيع محمد عبد الفتاح، 19 سنة، مقيم بقرية باها، وكان مصابًا بغيبوبة تامة ونزيف بالمخ، وعمار محمد جعيدي، 19 سنة، مقيم بقرية باها، وكان يعاني من نزيف بالمخ، ومعتز محمد صالح، 46 سنة، مقيم بقرية بني رضوان، وكان مصابًا بغيبوبة ونزيف بالمخ، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، وكان مصابًا بغيبوبة ونزيف بالمخ.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تعمل الأجهزة المعنية على استكمال الإجراءات المتعلقة بالمتوفين.

بني سويف باها بني سويف التخصصي

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