أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. والوعظ يناقش خطة العمل الدعوي ويؤكد أهمية العلم والمعرفة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة الموقف المالي و الإداري للصندوق، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع صدقت المحافظ على عدد من قرارات المجلس جاء أهمها:

🔹 الإعلان عن مبادرة جديدة لزيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي لشباب المحافظة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة بطرح 1000 فدان للاستصلاح الزراعي بكل مركز من مراكز المحافظة الخمس، مقسمة لعدد 5 مشروعات بكل مركز مساحة المشروع 200 فدان، يتم طرحها كظهير زراعي بالقرى.

🔹طرح 126 قطعة أرض للاستثمار الزراعي على مستوى المراكز الخمسة و ذلك بنظام المزاد العلني من بين قطع الأراضي المستردة.

🔹 الموافقة على قيام المراكز بطرح أراضي للاستثمار الزراعي عن طريق المزاد العلني بمساحات مختلفة للأفراد و الشركات.

🔹إنشاء وحدة متخصصة تتبع صندوق الأراضي بالمحافظة لإعداد نماذج لدراسات فنية و دراسات جدوى اقتصادية بالقطاع الزراعي بالمحافظة، و مراجعة الدراسات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بغرض الاستثمار الزراعي، على أن تراعي هذه الوحدة عند طرح أراضي جديدة التنسيق المسبق مع كافة الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي بالمحافظة وبالأخص الجهات المختصة بتقرير توافر المقنن المائي.

🔹 تكليف شركة دامكو المطور الزراعي بمشروع منطقة أبوطرطور بتسليم الحالات الراسي عليها المزاد بجلسة

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤، الذين لم يتسلموا قطع الأراضي لأسباب ترجع لجهة الإدارة، قطع أراضي مساوية للمساحات الراسي بها المزاد على أن يكون المستفيدين من المزاد قد التزموا بسداد كافة المستحقات المالية في مواعيدها القانونية.

🔹إعادة مراجعة وتقييم رسوم الرفع المساحي التي يتم تحصيلها بمعرفة جهاز معلومات شبكات المرافق بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية للخدمة ومصلحة المواطنين والمستثمرين.

🔹دراسة الآثار المالية التي لحقت بالشركات الاستثمارية ببحيرة باريس نتيجة الغرق أو قطع الطريق، بما في ذلك دراسة تسوية المديونيات المستحقة عن الفترات المتأثرة في حدود ما تسمح به القواعد القانونية والمالية، واستبدال الأراضي المتضررة من ارتفاع مناسيب المياه بأراضٍٍ بديلة في مناطق آمنة وفقًا لأسعار الأراضي السائدة بكل منطقة وبما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.

🔹دراسة توفيق أوضاع الزارعين الفعليين على الأرض بمنطقة بحيرة باريس.

🔹 توفيق اوضاع الزارعين الفعليين بالأرض المسلمة لجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط على أن يكون التعامل على الارض مع المنتفعين بمعرفة الوحدة المحلية.

وعظ الوادي الجديد يناقش خطة العمل الدعوي ويؤكد أهمية العلم والمعرفة



عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد اجتماعها الشهري بمركز الداخلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الدعوي، ومتابعة تنفيذ الخطة الدعوية، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الواردة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، وذلك بحضور قيادات المنطقة والسادة الوعاظ والإداريين.

وحضر الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكريم علي، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، وفضيلة الشيخ ممدوح علي عبد الغني، مدير الدعوة بمركز الخارجة، وفضيلة الشيخ عمر رشاد شيبة، مدير التوجيه بالمنطقة، إلى جانب السادة الوعاظ والإداريين، حيث بدأ الاجتماع بتوضيح التعليمات الواردة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، ومناقشة آليات تنفيذها في إطار خطة العمل الدعوي بالمنطقة.

كما تناول الاجتماع مناقشة البحث الدعوي المكلف به فضيلة الشيخ صالح عمر حسن، بعنوان «العلم وأثره على الفرد والمجتمع»، وذلك في ضوء تطبيق حملة «العلم نور» التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، والتأكيد على أهمية نشر الوعي بقيمة العلم ودوره في بناء الفرد

لتطوير الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي ورشة عمل عن خبز الشعير بالوادي الجديد اليوم



تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2026، تنظيم ورشة عمل حول «الخبز البلدي المعزز بالشعير»، بمشاركة عدد من الجهات البحثية والعلمية، وذلك في إطار دعم الجهود العلمية والبحثية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الإنتاج.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن ورشة العمل تُنظم بالتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة «إيكاردا – ICARDA»، مشيرًا إلى أن الفعاليات تأتي في إطار التعاون البحثي وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الورشة بمقر مركز تنمية إقليم وسط وشمال الصعيد بالوادي الجديد «أكاديمية البحث العلمي»، على أن تبدأ الجلسات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتتناول الورشة موضوع «الخبز البلدي المعزز بالشعير»، بما يعكس الاهتمام بتعزيز الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية وتوظيفها في تطوير المنتجات الغذائية، إلى جانب بحث السبل التي تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.