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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطباخ الروبوت سيحل محل الطهاة.. ما القصة؟

صدى البلد

على ما يبدو أن الإنسان الآلي سيحل محل  الطهاة ومقدمي برامج الطبخ، فقد قام انسان آلي بصنع وصفته الخاصة بعد تحليل نظرائه من البشر.


 

بعد مشاهدة مقطع فيديو لإنسان في المطبخ، تمكن طاهي شرائح الكمبيوتر من تحديد الوصفة التي يتم إعدادها ثم صنعها نفسها، ممايزيل أي احتمال لحدوث خطأ بشري يحطم الوجبة.

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ولكن لم يكن بإمكان روبوت نسخ ما كان يحدث فحسب، بل ألهمت مقاطع الفيديو الروبوت أيضًا لإنشاء وصفة بمفرده.


 

أظهرت التجربة كيف يمكن أن يكون محتوى الفيديو مصدرًا قيِّمًا للبيانات لإنتاج الغذاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.


 

يعتقد  البعض أنه قد يكون من الأسهل والأرخص نشر الطهاة الآليين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

قال مؤلف الدراسة "جورج سوشاكي"، وهو طالب دكتوراه من قسم الهندسة بجامعة كامبريدج: "أردنا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تدريبطاهٍ آلي على التعلم بنفس الطريقة التدريجية التي يمكن للبشر أن يتعلمها، من خلال تحديد المكونات وكيفية عملها".


 

هذه الوصفات ليست معقدة ،فهي عبارة عن فواكه وخضروات مقطعة بشكل أساسي، وأشار:"لكنها كانت فعالة حقًا في التعرف ، علىسبيل المثال ، أن حبتين من التفاح المفروم واثنين من الجزر المقطعة هي نفس وصفة ثلاث تفاحات مقطعة وثلاثة جزر مقطعة".


 

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"الروبوت الخاص بنا ليس مهتمًا بأنواع مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه ببساطة منالصعب جدًا متابعتها."


 

وأضاف: "لكن نظرًا لأن طهاة الروبوت هؤلاء يتحسنون بشكل أسرع في تحديد المكونات في مقاطع فيديو الطعام ، فقد يتمكنون مناستخدام مواقع مثل YouTube لتعلم مجموعة كاملة من الوصفات."


 

وربما ظهرت في الخيال العلمي لعقود من الزمن ، ولكن في الواقع أثبت الطهي أنه أمر صعب بالنسبة للروبوتات.


 

قامت العديد من الشركات ببناء نماذج أولية ولكن لا يوجد أي منها متاح تجاريًا حاليًا والروبوتات متخلفة كثيرًا عن نظيراتها البشرية منحيث المهارة.


 

يمكن للطهاة البشريين تعلم وصفات جديدة من خلال الملاحظة ، لكن برمجة الروبوت للطهي أمر مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً.


 


 

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