بسبب رقصة.. حرمان طالبة من استلام شهادة تخرجها

حُرمت طالبة في مدرسة ثانوية من فيلادلفيا تخرجت من مدرسة فيلادلفيا الثانوية للبنات من الحصول على شهادة تخرجها من دبلومة.

وظهرت الطالبة على خشبة المسرح وسط زملائها خلال حفل التخرج في 9 يونيو، وفقًا لتقرير في ABC News.





ويُظهر الفيديو ، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الفتيات جالسات على خشبة المسرح عندما بدأت حفصة عبدالرحمن ، وهي تحمل باقة من الزهور ، بالرقص على المسرح وهي تتقدم للحصول على شهادتها بمجرد أن ذكر اسمها.

مع اقترابها من المديرة التي تحمل شهادتها ، ترفع المديرة ذراعها وتطلب من الطالبة العودة إلى مقعدها، ثم تلقي مديرة المدرسة الشهادة فيسلة ملقاة على الأرض بجانبها.





وفي حديثها عن الحادث ، قالت الطالبة حفصة: "لقد سرقت مني تلك اللحظة، ولن أستعيدها مرة أخرى"، وذكر ت الطالبة أن مديرة المدرسةليزا ميسي قد حذرت الطلاب مسبقًا من أن عائلاتهم أو أصدقائهم "لا يمكنهم الهتاف أو التصفيق عندما يمشون على خشبة المسرح".