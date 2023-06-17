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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكبر معمرة في العالم من مواليد 1900.. وموسوعة جينيس لا تعترف بها

أكبر معمرة في العالم
أكبر معمرة في العالم من مواليد 1900

حظيت امرأة بأن تصبح أكبر شخص معمر في العالم، حيث احتفلت بـ عيد ميلادها الـ 123 في البرازيل، ولكن لم تعترف بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تم تصوير  السيدة "أمانتينا دوس سانتوس دوفيرجم" البالغة من العمر 123عامًا ، وهي تأكل كعكة في ولاية بارانا بالبرازيل ، في حدث نظمه المسئولون بالولاية.

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تظهر سجلات المعاشات التقاعدية أن صاحبة السجل غير الرسمي ولدت في 22 يونيو 1900 ، مما يجعلها أكبر معمرة في العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ولا تعترف موسوعة جينيس للأرقام القياسية حاليًا بمطالبة بلقب أكبر شخص معمر على كوكب الأرض ، حيث تم منحها شهادة ميلاد فقط عندما بدأت في تحصيل معاشها التقاعدي الحكومي ، مع تأكيد عمرها من قبل أربعة أشخاص فوق سن السبعين.

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في الوقت الحالي ، حاملة الرقم القياسي العالمي هي برانياس موريرا البالغة من العمر 116 عامًا ، وهي أمريكية إسبانية احتفلت بعيد ميلادها في 4 مارس 2023.
 

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