على رأسهم إيلون ماسك.. أغنى 10 رجال في العالم

يعتبر صافي ثروة أغنى 10 أشخاص يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، فقد تتركز ثروتهم بشكل أساسي في التكنولوجياوالتمويل وصناعات البيع بالتجزئة، فقد كشفت مجلة فوربس عن هويات أغنى 10 أشخاص على مستوى العالم.





تعرف على أغنى 10 أشخاص في العالم

1. إيلون ماسك

صافي ثروته: 233.8 مليار دولار

إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم، وهو الرئيس التنفيذي للعديد من الشركات البارزة ، بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائيةTesla وشركة استكشاف الفضاء SpaceX. يمتلك حاليًا حصة 23 بالمائة في Tesla. يرتبط جزء كبير من ثروته ، حوالي الثلثين ، بنجاحTesla، احتل ماسك عناوين الصحف في أكتوبر 2022 عندما اشترى موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.





2. برنارد أرنو والعائلة

صافي ثروته: 226.5 مليار دولار

برنارد أرنو ، ثاني أغنى شخص في العالم ، هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ،أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم تضم ما يقرب من 70 علامة تجارية مشهورة للأزياء ومستحضرات التجميل.

والأسماء البارزة تشمل Louis Vuitton و Christian Dior و Moet & Chandon و Sephora. في يناير 2021 ، أكملت LVMH الاستحواذ على صائغ المجوهرات Tiffany & Co مقابل 15.8 مليار دولار.





3. لاري إليسون

صافي ثروته: 157.2 مليار دولار

شارك لاري إليسون في تأسيس شركة البرمجيات أوراكل في عام 1977 وتولى منصب الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2014. حاليًا ، يتولىمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قسم التكنولوجيا. في عام 2012 ، احتل إليسون عناوين الصحف عندما استحوذ على جزيرةلاناي في هاواي بمبلغ 300 مليون دولار. غامر إليسون أيضًا بالاستثمارات ، بما في ذلك حصة كبيرة في Tesla ، حيث عمل في مجلسالإدارة من 2018 حتى 2022.





4. جيف بيزوس

صافي ثروته: 149.8 مليار دولار

في يوليو 2021 ، قرر جيف بيزوس التخلي عن دوره كرئيس تنفيذي لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية مع الحفاظ على منصبه كرئيس.





وخلال الشهر نفسه ، انطلق في رحلة فضائية على متن صاروخ طورته شركة Blue Origin ، وهي شركة خاصة لاستكشاف الفضاءأنشأها ومولت بسخاء بمليارات الدولارات.





5. بيل جيتس

صافي ثروته: 118.6 مليار دولار

في عام 1987 ، اعترفت فوربس لأول مرة بجيتس كملياردير، ومن عام 1995 إلى عام 2017 ، احتفظ بلقب أغنى شخص في العالم ، معاستثناءات وجيزة في عام 2008 ومن 2010 إلى 2013. في عام 2021 ، أنهى جيتس وميليندا فرينش جيتس طلاقهما ، مع تلقي ميلينداما لا يقل عن 6 مليارات دولار من الأسهم كجزء من التسوية.





وفقًا لتقديرات Forbes ، شهدت ثروة جيتس زيادة متواضعة بنحو 500 مليون دولار من 1 مايو إلى 1 يونيو 2023 ، مما سمح له بالارتقاءإلى مكان واحد في التصنيف للحصول على المركز الخامس.





6. وارن بافيت

صافي ثروته: 118.4 مليار دولار

يعد وارن بافيت ، المعروف على نطاق واسع باسم "أوراكل أوماها" ، أحد أكثر المستثمرين إنجازًا في التاريخ.

وهو رئيس Berkshire Hathaway ، وهي تكتل استثماري بمحفظة متنوعة تضم العديد من الشركات ، مثل مزود التأمين Geico ،ومصنع البطاريات Duracell ، وسلسلة المطاعم Dairy Queen.





وفي عام 2010 ، أسس بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس مبادرة Giving Pledge ، التي تحث المليارديرات على التبرع بما لايقل عن 50٪ من ثروتهم للمنظمات الخيرية، إظهارًا لالتزامه الخيري الذي لا يتزعزع ، أعرب بافيت عن نيته التبرع بنسبة 99 في المائة منثروته.





7. لاري بيدج

صافي ثروته: 106.1 مليار دولار

شارك لاري بيدج وزميله طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد سيرجي برين في تأسيس جوجل في عام 1998.

في البداية ، شغل بيدج منصب الرئيس التنفيذي حتى عام 2001 ثم استأنف دوره لاحقًا من عام 2011 إلى عام 2015.

يعمل حاليًا كعضو في مجلس إدارة Alphabet ، الشركة الأم لـ Google ، ويحتفظ بسيطرة كبيرة على الشركة كمساهم رئيسي.

بالإضافة إلى ذلك ، لعب بيج دورًا رئيسيًا كمستثمر مؤسس في Planetary Resources. شركة تركز على استكشاف الفضاء.





8. ستيف بالمر

صافي ثروته: 105.9 مليار دولار

تولى ستيف بالمر ، زميل بيل جيتس في جامعة هارفارد ، منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت من عام 2000 إلى عام 2014. بدأت رحلته مع مايكروسوفت في عام 1980 عندما انضم باعتباره الموظف الثلاثين للشركة ، بعد أن ترك ماجستير إدارة الأعمال في جامعةستانفورد.

في نفس العام الذي تقاعد فيه بالمر من مايكروسوفت، احتل عناوين الصحف من خلال الحصول على فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلةمقابل 2 مليار دولار ، ووضع معيارًا جديدًا لأعلى سعر مدفوع لفريق الدوري الاميريكي للمحترفين في ذلك الوقت.





كارلوس سليم

صافي ثروته: 102.5 مليار دولار

يمارس كارلوس سليم وعائلته السيطرة على شركة América Móvil ، أكبر شركة اتصالات متنقلة في أمريكا اللاتينية ، والتي تعمل فيأكثر من 15 دولة.





في عام 1990 ، استحوذت شركة Slim وشركاء اتصالات أجانب على Telmex ، شركة الهاتف الحكومية سابقًا والتي أصبحت جزءًا منAmérica Móvil.

بالإضافة إلى مشاريع الاتصالات الخاصة به ، يمتلك سليم حصص ملكية في العديد من الصناعات المكسيكية ، بما في ذلك البناء والسلعالاستهلاكية والتعدين والعقارات.





10. سيرجي برين

صافي ثروته: 100.8 مليار دولار

جنبًا إلى جنب مع زميله في جامعة ستانفورد للدكتوراه ، لاري بيدج ، لعب سيرجي برين دورًا محوريًا في إنشاء محرك بحث جوجل في عام1998. وقد شغل برين في البداية منصب رئيس التكنولوجيا في جوجل وانتقل لاحقًا إلى الإشراف على المشاريع الخاصة ، بما في ذلكتطوير Google Glass ، جهاز يمكن ارتداؤه يتميز بـ "نظارات ذكية" يتم تنشيطها صوتيًا.

يشغل برين حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة كبيرة فيالشركة.