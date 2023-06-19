توفيت مرتين.. سيدة تعود للحياة داخل نعشها

توفيت سيدة واستعدت عائلتها لدفنها، ولكنها صدمت أقاربها بعد أن طرقت غطاء تابوتها قبل جنازتها في وقت سابق من هذا الشهر.



طرقت السيدة "بيلا مونتويا" 76 عامًا ، الجدران الداخلية والداخلية للنعش لتنبيه أفراد عائلتها إلى أنها كانت على قيد الحياة بالفعل ، حيثأمضت أربع ساعات داخل الصندوق المغلق.





وعند فتح التابوت لإعدادها للدفن، تم العثور على بيلا تلهث لالتقاط أنفاسها، لتعود إلى الحياة ولكن بعد اسبوع في العناية المركزة توفيتالسيدة حقيقيًا بعد معاناتها من سكتة دماغية، وأكدت الخدمات الصحية في الإكوادور الوفاة في بيان.





ولم يقدم تقريرهم ، الذي أكد أن المتقاعدة كانت تحت "المراقبة الدائمة" أثناء إقامتها في المستشفى ، مزيدًا من التفاصيل حول التحقيقالطبي في "وفاتها" الأولية.