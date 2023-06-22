علامات تكشف السرطان بسرعة قبل أن يتوغل في الجسم

يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد الجميع ولكن الاكتشاف المبكر لها يساعد فى علاجها بشكل نهائي بأقل المضاعفات.



ووفقا لموقع “ فيستي. رو” قالت أخصائية الأورام يكاتيرينا جريتشوخينا، أن هناك علامات تظهر فى البداية لا ينتبه لها كثيرون تكشف عن الإصابة بمرض السرطان فى المراحل المبكرة

وأوضحت “جريتشوخينا” أن من أهم علامات السرطان المبكرة، هى: التعب السريع والوهن وانخفاض الأداء والسعال المستمر وانخفاض الوزن الحاد بسرعة دون مبرر، صعوبة التبول، الحرقة الدائمة، عدم التئام الجروح فترة طويلة، اضطرابات البراز المختلفة، آلام غير مبررة وفقدان الشهية.



وأكدت “جريتشوخينا” أن هذه الأعراض ليست مقتصرة على السرطان فقط ولكن عند استمراها أو تكرارها يجب إجراء الفحوص السريرية لمعرفة سببها الحقيقي

ويشمل هذا الفحص- تحليل الدم الشامل وقياس ضغط الدم و مستوى السكر والكوليسترول في الدم، اشعة الصدر، تخطيط القلب، قياس الضغط داخل العين وعلى النساء إجراء "اختبار PAP". الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم كما أن فحص دلالات الأورام فى الدم من الأشياء التى تساعد فى اكتشاف السرطان بشكل عام فضلا عن الأعراض التى تظهر فى كل عضو بشكل خاص مثل سرطان المثانة والبروستاتا والجلد