شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

تعد البكتيريا من أهم أسباب الإصابة بالأمراض وفى بعض الأحيان تلعب دور كبير فى المعاناة من الأمراض الخطيرة والمزمنة.



ووفقا لتقرير لموقع Amerisleep وجدت إحدى الأبحاث أن غطاء الوسادة “ المخدة” يتكون عليه بعدة أيام ملايين البكتيريا الضارة المسببة للأمراض.

ووجدت التجربة أن يحتوى 3 ملايين بكتيريا بعد أسبوع واحد فقط وهو ما يزيد بنحو 17 ألف مرة عن متوسط ما يحتويه مقعد الحمام .

تضمن البحث تحليل بيانات مرتبطة بنظافة أشياء كثيرة فى غرفة النوم منها المراتب وأغلفة الوسائد والملاءات، وتعد المواد المسببة للحساسية والفطريات والجلد الميت من بين الجزيئات الضارة التى تعيق الراحة النفسية والوم العميق بجانب الأضرار الصحية وتكون البكتيريا الضارة وتدمير البشرة

ووفقا لموقع "نيويورك بوست" يحذر الخبراء من أن أغطية الوسائد يجب الاهتمام بنظافتها وتغييرها بشكل روتيني أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وقال الدكتور هادلي كينغ: "عندما تدخل السرير، فإنك تلوث ملاءات الأسرة بخلايا الجلد الميتة بمقدار 50 مليون تقريبا فى اليوم الواحد سواء من خلال العرق، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر، وأي شيء آخر التقطته خلال النهار من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

لعب الحيوانات على السرير

وتابع: "خلايا الجلد الميتة والعرق توفر الغذاء لعث الغبار وتجذبها إلى سريرك وتساعدها على التكاثر".

وقدم مستخدم عبر حسابه على "تيك توك"، الذي يحمل اسم @simonandbee، مقاطع توضيحية لمستعمرات البكتيريا التي تزدهر على ما يبدو تحت رأسك كل ليلة.

وتعد المواد المسببة للحساسية والفطريات والجلد الميت من بين الجزيئات المقلقة التي لا ترغب في الاسترخاء معها في الليل، ويمكن أن تجتذب عث الغبار والمخلوقات المجهرية التي تتغذى على خلايا الجلد المقشرة.

ويحذر الخبراء من أن أغطية الوسائد، على وجه التحديد، يجب تغييرها بشكل روتيني، وأكثر من مرة واحدة في الأسبوع .

وقال الدكتور هادلي كينج: الدخول فى السرير يلوث ملاءات الأسرة بخلايا الجلد الميتة ونحو 50 مليونا يوميا، والعرق، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر، وأي شيء آخر التقطته خلال النهار، من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

وتابع هادلى أن خلايا الجلد الميتة والعرق تجعل عث الغبار يتزايد وينجذب إلى السرير وتساعده على التكاثر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر حساب على "تيك توك" باسم @simonandbee، يوضح مستعمرات البكتيريا التي تتكون على أغطية الوسائد.

شاهد الفيديو …

https://www.tiktok.com/@simonandbee/video/7237356695356198146?embed_source=121352282%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_card_play&refer=embed&referer_url=arabic.rt.com%2Fhealth%2F1473906-%25D8%25A3%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-17-%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B6%2F&referer_video_id=7239958981354065154