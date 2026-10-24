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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد تعلن توفير 73 فرصة عمل بالقطاع الخاص

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
أ ش أ

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية العمل، توفير 73 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص لأبناء المحافظة، في عدد من التخصصات الزراعية والتمويلية والفنية، وذلك ضمن جهود توفير فرص عمل للشباب ودعم التشغيل بمختلف المراكز.


وذكرت المحافظة - فى بيان لها اليوم /السبت/- أن فرص العمل المعلنة تتبع 4 جهات بالقطاع الخاص، تشمل وظائف في مجالات الزراعة والتمويل والاستثمار الزراعي والصيانة، بمناطق أبو منقار بالفرافرة، ومدينة موط بالداخلة، وشرق العوينات، وقرية المنيرة بمركز الخارجة.


وأضاف البيان أن الوظائف تشمل 6 فرص في مجال التطوير الزراعي بمنطقة أبو منقار، تتضمن مهندسي عمليات زراعية ورقابة ومكافحة، وممرضًا، وفنيي تركيبات، كما تتضمن 35 فرصة عمل في مجال التمويل بفرع إحدى شركات التمويل بمدينة موط، موزعة على وظائف مسئولي تمويل، وتمويل منتجات استهلاكية وجمعية، ومسؤولي استثمار، للمؤهلات العليا والمتوسطة.


وفي منطقة شرق العوينات، تتوافر فرصتان للعمل في مجال الاستثمار الزراعي، تشملان وظيفة مشرف صيانة معدات بمؤهل عالٍ، وميكانيكي جرارات بمؤهل متوسط، كما تضم الوظائف أيضًا 30 فرصة عامل زراعي بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة، للحاصلين على دبلوم الزراعة.


ودعت محافظة الوادي الجديد، الراغبين في التقدم والاستفسار عن شروط شغل الوظائف والمستندات المطلوبة التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة، للتعرف على تفاصيل التقديم.

محافظة الوادي الجديد توفير 73 فرصة عمل القطاع الخاص

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