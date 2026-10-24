حي بولاق الدكرور يواصل أعمال رصف وتطوير شارع ناهيا ورفع كفاءة المحاور المرورية

واصل المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، جولاته الميدانية ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولات الميدانية تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع ناهيا، فضلاً عن متابعة أعمال رفع المخلفات وفرد الدقشوم بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر؛ وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وسط تأكيدات باستمرار العمل لسرعة إنجاز الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وفي ذات السياق، قاد رئيس حي بولاق الدكرور حملات ميدانية موسعة استهدفت رفع كفاءة عدد من المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، حيث تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة ودهان السور بمدخل شارع كفر طهرمس، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري لائق بالمداخل الرئيسية.

كما شملت جهود الحي قطاع النظافة وتحسين البيئة، حيث جرت متابعة وتنفيذ أعمال مكثفة لرفع كفاءة ونظافة شارع المساكن، وشارع فيصل السطحي، وشارع الملكة، وكافة قطاعات الحي، وذلك باستخدام معدات ولودر وسيارات حي بولاق الدكرور، وبالتنسيق التام مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

من جانبه، أكد رئيس حي بولاق الدكرور استمرار وتكثيف أعمال التطوير والمتابعة الميدانية اليومية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية والمناطق الخدمية والحيوية بمختلف قطاعات الحي لتلبية احتياجات المواطنين.