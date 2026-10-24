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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

شهد سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارا في تعاملات مساء اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

سجل متوسط سعر العملات الأجنبية، ثباتا على مستوى البنوك المصرية بعد انتهاء تعاملات الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

العملات الأجنبية

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار 55.24 جنيه للشراء و 55.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 61.95 جنيه للشراء و 62.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني 73.89 جنيه للشراء و 74.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 39.36 جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.28 جنيه للشراء و 8.31 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.89 جنيه للشراء و5.91 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 67.27 جنيه للشراء و 67.46 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 35.21 جنيه للشراء و 35.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية و العربية

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 67.27 جنيه للشراء و 67.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 38.71 جنيه  للشراء و 38.82 جنيه للبيع .

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 8.27 جنيها جنيه و 8.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار سعر العملات الأجنبية البنك المركزي

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