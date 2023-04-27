عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفها مبكرا.. أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

صدى البلد

قد يصاب الكثير بجرثومة المعدة وهي معروفة ببكتريا الحلزونية وقد تحدث عدوى جرثومة المعدة  عندما تصيب تلك البكتريا معدتك.  

و يحدث هذا عادة أثناء الطفولة و غالبا أكثر من نصف سكان العالم مصابون بعدوى جرثومة المعدة 

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

لن تظهر أبدًا أي علامات أو أعراض على معظم المصابين بعدوى جرثومة المعدة .  

ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة المعدة .

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع جرثومة المعدة ، فقد تشمل:

١. وجع أو ألم حارق في بطنك

٢. ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

٣.  غثيان

٤. فقدان الشهية

٥. كثرة التجشؤ

٦. الانتفاخ

٧. فقدان الوزن غير المقصود

متى يجب عليك أن ترى الطبيب

 حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك مثل:

١. ألم شديد أو مستمر في البطن

٢. براز دموي أو أسود قطراني

٣. القيء الدموي أو الأسود أو القيء الذي يشبه القهوة المطحونة

٤. فقدان الوزن

 تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة ما يلي:

١.  قرحة المعدة:  يمكن أن تدمر جرثومة المعدة البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة.  هذا يمكن أن يسمح يتوغل حمض المعدة ليكوين قرحة في  حوالي ١٠٪ من المصابين بجرثومة المعدة

٢. التهاب بطانة المعدة:  يمكن لعدوى جرثومة المعدة أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).

٣. سرطان المعدة:  تعد عدوى جرثومة المعدة من عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة..بايدن يستخدم أداة جديدة لأول مرة بشأن احتجاز الأمريكيين

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

في أفغانستان.. بريطانيا تفرض عقوبات على قياديين بداعش

للمرة الأولى.. بايدن يعلن استخدام أداة جديدة لمعاقبة محتجزي الأمريكيين في الخارج

فعلها عمر بن الخطاب.. حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة

موسم الحج 2023.. عاجل للمسافرين لأداء الفريضة هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

فيديو

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

الزمالك خارج أفضل 10 أندية في إفريقيا .. ومفاجأة في ترتيب الأهلي| تصنيف أوبتا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ