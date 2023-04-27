اكتشفها مبكرا.. أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

قد يصاب الكثير بجرثومة المعدة وهي معروفة ببكتريا الحلزونية وقد تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تصيب تلك البكتريا معدتك.

و يحدث هذا عادة أثناء الطفولة و غالبا أكثر من نصف سكان العالم مصابون بعدوى جرثومة المعدة

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

لن تظهر أبدًا أي علامات أو أعراض على معظم المصابين بعدوى جرثومة المعدة .

ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة المعدة .

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع جرثومة المعدة ، فقد تشمل:

١. وجع أو ألم حارق في بطنك

٢. ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

٣. غثيان

٤. فقدان الشهية

٥. كثرة التجشؤ

٦. الانتفاخ

٧. فقدان الوزن غير المقصود

متى يجب عليك أن ترى الطبيب

حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك مثل:

١. ألم شديد أو مستمر في البطن

٢. براز دموي أو أسود قطراني

٣. القيء الدموي أو الأسود أو القيء الذي يشبه القهوة المطحونة

٤. فقدان الوزن

تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة ما يلي:

١. قرحة المعدة: يمكن أن تدمر جرثومة المعدة البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة. هذا يمكن أن يسمح يتوغل حمض المعدة ليكوين قرحة في حوالي ١٠٪ من المصابين بجرثومة المعدة

٢. التهاب بطانة المعدة: يمكن لعدوى جرثومة المعدة أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).

٣. سرطان المعدة: تعد عدوى جرثومة المعدة من عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.

