عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصاب بها أغلب المصريين| اذهب للطبيب فورا .. أعراض جرثومة المعدة

أعراض جرثومة المعدة
أعراض جرثومة المعدة

إذا كنت تشعر بأعراض إصابة بجرثومة المعدة، فمن الأفضل العودة إلى الطبيب فوراً لتقييم حالتك وتشخيص المشكلة.

كشف الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن بعض أعراض جرثومة المعدة التى تشمل ما يلي:

1. الألم في منطقة البطن.

2. الغثيان والقيء.

3. الشعور بالانتفاخ والامتلاء في المعدة.

4. الإسهال أو الإمساك.

5. الشعور بالتعب أو الضعف العام.

6. فقدان الشهية.

7. الحمى.

8. الحساسية للأطعمة.

9. الحرقة.

تذكر، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم العودة إلى الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاجلة العلاج المناسب. 

يمكن لجرثومة المعدة أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تتم معالجتها، مثل قرحة المعدة أو التهاب المعدة أو سرطان المعدة. 

لذلك، لا تتأخر في زيارة الطبيب إذا كنت تشعر بأي أعراض تشير إلى إصابة بجرثومة المعدة.

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

هل يمكنني تناول بعض الأطعمة لتخفيف الأعراض

نعم، يمكن تناول بعض الأطعمة لتخفيف الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة. 

رغم أن هذه الأطعمة لن تعالج جرثومة المعدة بشكل مباشر، إلا أنها قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بها. ومن بين هذه الأطعمة:

1. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الالتهابات في المعدة وتحسين الهضم.

2. الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الالتهابات والمضادات الحيوية الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة المعدة وتخفيف الغثيان والألم.

3. المشروبات الدافئة: تساعد المشروبات الدافئة على تخفيف الألم والتهيج في المعدة، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

4. الزبادي: يحتوي الزبادي على بكتيريا حمض اللاكتيك الصحية التي تعمل على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض الانتفاخ والغازات.

5. الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم: مثل الأرز المسلوق، والخضراوات المسلوقة، والفواكه الناعمة مثل الموز والتفاح المسلوق.

مع ذلك، قد يختلف التأثير من شخص لآخر، ومن المهم الالتزام بنظام غذائي يناسب حالتك الصحية والتوجه إلى الطبيب لتحديد الأطعمة التي يمكن تناولها والتي يجب تجنبها بناءً على حالتك الصحية وتشخيصك. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمقلية والمعلبة والغازية والكافيين والكحول، حيث إنها قد تزيد من حدة الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة الإصابة بجرثومة المعدة اعراض جرثومة المعدة الانتفاخ والغازات أعراض الإصابة الجهاز الهضمي التفاح المسلوق التهابات في المعدة الشعور بالانتفاخ الشو الخضروات الحساسية الشعور بالتعب المضادات الحيوية المضادات الحيوي الغثيان والقيء جهاز الهضمي جرثومة المعدة حمض اللاكتيك ضاعفات خطيرة سرطان المعدة صحة المعدة مثل قرحة المعدة مضادات الحيوية مضادات الإلتهاب والخضروات نظام غذائى منطقة البطن شهية زيارة الطبيب فقدان الشهية قرحة المعدة مضاعفات خطيرة ترطيب الجسم تحسين صحة العلاج المناسب ​​​​​​​health أطعمة تخفف من أعراض جرثومة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

محمد سامي عن كتابة اسمه كثيرًا على التتر: "أمي بتفرح"

ترشيحاتنا

مدير الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال هشا وخطيرا للغاية

قدر الله ما شاء فعل.. مي سليم تطمئن جمهورها على سلامتها من الحادث الأخير

الإعفاء الجمركي على الذهب.. مفاجأة في شراء المصريين للمعدن الأصفر من الخارج

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

الحوار الوطني.. إنشاء مجلس للتعليم والتدريب يسهم في توحيد الجهود والسياسات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوم جديدة بهذه الأماكن إزاي تشتري

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ