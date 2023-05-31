مصاب بها أغلب المصريين| اذهب للطبيب فورا .. أعراض جرثومة المعدة

إذا كنت تشعر بأعراض إصابة بجرثومة المعدة، فمن الأفضل العودة إلى الطبيب فوراً لتقييم حالتك وتشخيص المشكلة.

كشف الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن بعض أعراض جرثومة المعدة التى تشمل ما يلي:

1. الألم في منطقة البطن.

2. الغثيان والقيء.

3. الشعور بالانتفاخ والامتلاء في المعدة.

4. الإسهال أو الإمساك.

5. الشعور بالتعب أو الضعف العام.

6. فقدان الشهية.

7. الحمى.

8. الحساسية للأطعمة.

9. الحرقة.

تذكر، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم العودة إلى الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاجلة العلاج المناسب.

يمكن لجرثومة المعدة أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تتم معالجتها، مثل قرحة المعدة أو التهاب المعدة أو سرطان المعدة.

لذلك، لا تتأخر في زيارة الطبيب إذا كنت تشعر بأي أعراض تشير إلى إصابة بجرثومة المعدة.

هل يمكنني تناول بعض الأطعمة لتخفيف الأعراض

نعم، يمكن تناول بعض الأطعمة لتخفيف الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.

رغم أن هذه الأطعمة لن تعالج جرثومة المعدة بشكل مباشر، إلا أنها قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بها. ومن بين هذه الأطعمة:

1. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الالتهابات في المعدة وتحسين الهضم.

2. الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الالتهابات والمضادات الحيوية الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة المعدة وتخفيف الغثيان والألم.

3. المشروبات الدافئة: تساعد المشروبات الدافئة على تخفيف الألم والتهيج في المعدة، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

4. الزبادي: يحتوي الزبادي على بكتيريا حمض اللاكتيك الصحية التي تعمل على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض الانتفاخ والغازات.

5. الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم: مثل الأرز المسلوق، والخضراوات المسلوقة، والفواكه الناعمة مثل الموز والتفاح المسلوق.

مع ذلك، قد يختلف التأثير من شخص لآخر، ومن المهم الالتزام بنظام غذائي يناسب حالتك الصحية والتوجه إلى الطبيب لتحديد الأطعمة التي يمكن تناولها والتي يجب تجنبها بناءً على حالتك الصحية وتشخيصك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمقلية والمعلبة والغازية والكافيين والكحول، حيث إنها قد تزيد من حدة الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.