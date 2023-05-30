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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

الخالة الصغيرة :
الخالة الصغيرة : زوجي مدمن ماذا أفعل .. نصائح للتعامل مع الز

أرسلت زوجة سائلة موقع صدى البلد عن حل لمشكلتها التى كادت أن تدمر حياتها ككل ومستقبل ولدها الوحيد بنت فى عمر ال30 تزوجت من شاب ناجح فى عمله ولكنها أثناء الخطوبة أدركت أنه كان مدمن بنسبة كاملة وتم التعافي ووعدها بحياة هادئة سعيدة وبعد أن تزوجا وأنجبا أبنا فوجئت عليه بعض أعراض الأدمان .

وقالت السائلة أنها وقفت بجانبه عدد من المرات والسنوات من العمر حيث تما مع بعضهما البعض 11 عام على الزواج ولكن دون جدوا فأصبح الزوج ليل نهار يبحث عن مصدر للدخل لإنفاقة على المواد المخدرة .

وهنا السؤال هل أظل معه أم أنفد أنا وأبني من هذه الحياة المدمرة مع العلم أن ليس لدي أى وظيفة ولكن لدى شهادة لسانس أداب قسم علم نفس .

إجابة الخالة الصغيرة 

الإدمان 

قالت الخالة أن التعامل مع الزوج المدمن من التحديات الصعبة التي يواجهها الأشخاص في حياتهم الزوجية، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه المشكلة:

1. التعرف على الإدمان: يجب على الزوج أن يفهم ويتعرف على طبيعة الإدمان ومخاطره وكيفية علاجه. يمكن الحصول على هذه المعلومات من الخبراء في مجال الصحة النفسية والمدارس العلاجية.

2. التحدث بصراحة: يجب التحدث بصراحة مع الزوج المدمن والتعبير عن القلق والمخاوف والاهتمام والتحفيز على البحث عن العلاج اللازم3. البحث عن العلاج المناسب: يجب البحث عن العلاج المناسب للإدمان، سواء كان ذلك علاجًا سلوكيًا أو دوائيًا أو علاجًا نفسيًا. ويمكن الحصول على المساعدة من الخبراء في مجال الصحة النفسية والمراكز العلاجية.

4. الحفاظ على صحة الزوج: يجب على الزوج الحفاظ على صحته النفسية والجسدية من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتغذية الصحية والنوم الكافي والاهتمام بالنشاطات الاجتماعية.

5. الحفاظ على الاتصال مع العائلة والأصدقاء: يجب على الزوج المدمن الحفاظ على الاتصالالتياج مع العائلة والأصدقاء والتواصل معهم بشكل منتظم، وطلب المساعدة والدعم منهم في اللحظات الصعبة.

6. الحفاظ على الحدود: يجب على الزوج أن يحافظ على الحدود والتركيز على حياته الشخصية ومسؤولياته الأسرية والعملية، وذلك من خلال تحديد الحدود المناسبة والتمسك بها.

7. البحث عن المساعدة: يجب البحث عن المساعدة والدعم من المراكز العلاجية والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية المختصة بمجال الإدمان، والتعاون معهم في الحصول على المعلومات والدعم اللازم.

8. الصبر والتفهم: يجب على الزوج أن يكون صبورًا ومتفهمًا مع الزوج المدمن وأن يتعامل معه بحنان ومحبة، وأن يدعمه في جهوده للتغلب على الإدمان.

9. الحفاظ على الأمل: يجب الحفاظ على الأمل والإيمان بأن الزوج المدمن يمكنه التغلب على الإدمان والعودة إلى حياة طبيعية وصحية، وأن الدعم والمساعدة المستمرة ستساعده في ذلك.

10. البحث عن الخيارات الأخرى: إذا لم يكن الزوج المدمن مستجيبًا للعلاج الذي يتلقاه، يمكن البحث عن خيارات أخرى مثل العلاج الجماعي، أو الدعم النفسي والعلاج الطبيعي والعلاج بالأدوية البديلة. يجب البحث عن الخيارات المناسبة للحالة الخاصة بالزوج المدمن والتعاون مع الخبراء للعثور على الحلول المناسبة.

تمت الإجابة على التساؤلات من قبل استشارين العلاقات الاسرية بشكل سري لكل شخص لدية مشكلة يمكنك أرسال مشكلتك على الموقع وسوف يتم الرد عليها .

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الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

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