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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

صدى البلد

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا تتعايش في المعدة وفي الإثنى عشر، وتسبب ألم شديد دون معرفة أنها تعيش داخل المعدة لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض أعراضها وفقا لموقع هيلثى.

- ضيق التنفس وشحوب البشرة.

- الشعور الدوخة وقد يصل الأمر للإغماء في الحالات الشديدة.

- التجشؤ بكثرة.

- الرغبة في تناول الطعام وفقدان الشهية والوزن.

- ارتجاع المرئ بسبب الجرثومة وهذا الأمر يجعل المعدة ترفض الطعام.

- الشعور بألم مزعج وشديد وقد يستمر هذا الألم من دقائق لساعات.

- زيادة نسبة الحموضة وفي كثير من الأحيان تصل الحموضة إلى الفم.

- التهابات المعدة مع وجود انتفاخات مزعجة وقد يصاحبها إسهال.

- الشعور بالغثيان والقيء وذلك في بعض الحالات الشديدة.

ارتجاع المرئ الحالات الشديدة الجرثومة البكتيريا الرغبة فى تناول الطعام الشعور بالغثيان جرثومة المعدة جرثومة

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