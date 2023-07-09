عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

الدهون الثلاثية
الدهون الثلاثية

تعد الدهون الثلاثية من أكثر الأمور التى ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكتة القلبية والدماغية التى يمكن أن تؤدي للوفاة 

ورغم خطورة الدهون الثلاثية إلا أنه يمكن السيطرة عليها من خلال تناول الطعام المناسب والابتعاد عن المشروبات والأطعمة الضارة والالتزام بتعليمات الطبيب ولهذا السبب يرغب كثيرون فى معرفة كيفية علاج الدهون الثلاثية بطرق طبيعية

وفى هذا التقرير نعرض لكم أهم المعلومات عن كيفية علاج الدهون الثلاثية وهل هى الكوليتسرول أم تختلف عنه .. إليكم التفاصيل 

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

الفرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول

لايعرف الكثير من الأشخاص أن هناك فرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول ويعتقدوا أن كلاهما شئ واحد ما يؤخر العلاج الصحيح 

الدهون الثلاثية هو اسم يطلق على المادة الناتجة عن اتحاد" Glycerol" مع 3 سلاسل أحماض دهنية “ وهذا سر تسميتها بهذا الاسم” وتتحرك هذه المادة بصعوبة شديدة في مجرى الدم بسهولة  وعند زيادتها فى الجسم فإنها تتسبب فى السكتة الدماغي والنوبة القلبية أما الكوليسترول هو مادة شمعية في خلايا الجسم ويلعب دور فى تصنيع مواد مهمة مثل الهرمونات وفيتامين د، ويوجد منه نوعان ضار ومفيد 

أطعمة ممنوعة لأصحاب الدهون الثلاثية 

هناك قائمة أطعمة ممنوعة لمن لديهم ارتفاع فى نسبة الدهون الثلاثية لأنها تزيد من تكونها داخل الجسم ، وهى: 

الكحول
الدهون خاصة الصناعية والمهدرجة 
الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمكرونة 
السكريات سواء مشروبات أو حلوى

 تحتوي العديد من الأطعمة على مصادر مخفية للسك ، قلل أو تجنب الأطعمة التي توجد عليها الكلمات التالية ضمن المكونات: السكروز، والجلوكوز ، والفركتوز، وشراب الذرة وشراب الذرة عالي الفركتوز ومالتوز والعسل ودبس السكر.
 

ما هو الطعام المناسب لمرضى الدهون الثلاثية

يتساءل الكثير من الأشخاص “ ماهو الطعام المناسب لمرضى الدهون الثلاثية ” فهو من المشكلات الصحية الخطيرة المنتشرة بين جميع الأعمار 

ويبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب والمشروبات حيث يلعب النظام الغذائي دور كبير فى علاج هذه المشكلة والتخلص منها لذا من المهم معرفة ما هو الطعام المناسب لمرضى الدهون الثلاثية ، وهى:

  البروتينات النباتية

انت بحاجة إلى اختيار طعامك بعناية شديدة عند الرغبة فى خفض الدهون الثلاثية، وتعد البروتينات النباتية مثل الفول والبازلاء والمكسرات والعدس طرقًا ممتازة لتحسين صحتك وسيكون لها تأثير مباشر على خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول.

بقوليات
بقوليات


اختر الأطعمة الغنية بالألياف

 تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على التحكم في الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) وأشهرها: الفول والحبوب الكاملة والشوفان والكينوا والأرز البني ؛ المكسرات مثل اللوز والبذور مثل اللب، وبذور الشيا ، وبذور الكتان ، وتناول فواكه والخضراوات واشرب المزيد من الماء مع زيادة الألياف.

تناول الزيوت الصحية:

استبدل الدهون المشبعة مثل الزبدة والسمن  بالزيوت الغنية بـ MUFA لخفض مستويات الدهون الثلاثية مثل زيت الكانولا ونخالة الأرز وزيت فول الصويا.
اختر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون "الجيدة" حيث ثبت أنها تقلل بشكل كبير من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وتشمل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين والتونة والسلمون المرقط) وبذور الكتان وزيت بذور الكتان واللوز والبقوليات.

الدهون الصحية فى الاسماك
الدهون الصحية فى الاسماك


عادات تقلل الدهون الثلاثية 


يمكن أن تؤدي بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة إلى الحفاظ على الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في نطاق صحي:

كن نشيطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.
السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري

السيطرة على التوتر
الإقلاع عن التدخين.
تجنب الكحول.
الحصول على قسط كاف من النوم.
اخسر الوزن إذا لزم الأمر وحافظ على وزن صحي.

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الدهون حتى وإن كان وزنك جيدا
 

الإقلاع_عن_التدخين
الإقلاع_عن_التدخين

مشروبات تخفض الدهون الثلاثية 

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أسماء مشروبات تخفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي وآمن ن لذا نعرض لكم أبرزها:

الشاي الأخضر يفضل عدم تحليته 

عصير الطماطم بدون سكر 

عصير التوت ويمكن مزجه مع الفراولة أو العنب البري

مشروبات الشوفان الطبيعية 

مشروبات الزنجبيل الدافئ 

الزنجبيل
الزنجبيل


تنبيه:

 يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو غيرها من المشكلات إلى علاج الدهون الثلاثية بالأدوية لذا من المهم زيارة الطبيب ومتابعته بجانب الالتزام بالنصائح الغذائية وتغيير نمط الحياة 

المصادر: 

clevelandclinic

maxhealthcare

الدهون الثلاثية كيفية علاج الدهون الثلاثية الفرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول علاج الدهون الثلاثية مشروبات تخفض الدهون الثلاثية علاج الدهون الثلاثية بطرق طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. هبة قطب تحذر الستات من خطأ يدمر الزواج.. خطوبة طفلين تثير غضب رواد السوشيال ميديا

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

نصائح البحر .. روشتة الدكتور هاني الناظر للمصيفين

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

ترشيحاتنا

بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

متابعة حكومية للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات ورفع كفاءة منافذ توزيع السلع

إعادة تصحيح الإمتحان ولجنة خاصة لهؤلاء|عقوبات رادعة للغشاشين من طلاب الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ