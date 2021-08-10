أسباب الإصابة بـ الدهون الثلاثية..وبهذه الطرق يمكن علاجها

قد نسمع عن إصابة أحد بارتفاع الدهون الثلاثية، وهي ليس كالدهون التي تتكون في مناطق مختلفة من الجسم، إلا أنها دهون تتكون في الدم، ويمكن لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم ان يتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المزمنة.

أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية





وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم يتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المزمنة الإصابة بجلطات الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، ومشاكل البنكرياس، وضيق التنفس.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن ارتفاع الدهون الثلاثية قد يحدث بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن تجنب كل هذه المخاطر عبر معرفة أبرز أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، ومن أهمها :



1- زيادة الوزن .

2- شرب الكحول .

3- تناول السكريات والحلويات .

4 - أكل المخبوزات والاكل السريع .

5 -عدم ممارسة الرياضة .

ارتفاع الدهون الثلاثية





علاج ارتفاع الدهون الثلاثية



1- ممارسة الرياضة بانتظام .

2- أكل الفواكه باعتدال فى فترة العلاج .

3- عدم استخدام نهائى الزيوت المكررة .

4- منع المخبوزات والسكريات .

5- التركيز على أكل الأكلات التى تحتوى على اوميجا 3 مثل سمك السلمون .

6- استخدام حمض ألفا ليبويك أسيد عند مرحلة العلاج، ويوجد فى البروكلى وجميع الخضراوات الورقية .



ونصح القيعي، بتغيير نمط الحياة ان يقيك من ارتفاع الدهون الثلاثية، وممارسة الرياضة بانتظام او المشي يوميا لتفادي الأمراض المزمنة، مثل : السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والبعد التام عن الأكلات السريعة، والمياه الغازية .