عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الإصابة بـ الدهون الثلاثية..وبهذه الطرق يمكن علاجها

ارتفاع الدهون الثلاثية
ارتفاع الدهون الثلاثية

قد نسمع عن إصابة أحد بارتفاع الدهون الثلاثية، وهي ليس كالدهون التي تتكون في مناطق مختلفة من الجسم، إلا أنها دهون تتكون في الدم، ويمكن لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم ان يتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المزمنة.

 

أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية 



وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية  والرياضية، أن ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم يتسبب في العديد من المضاعفات والأمراض المزمنة الإصابة بجلطات الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، ومشاكل البنكرياس، وضيق التنفس.
 

فوائد التين الشوكي للدايت وحرق الدهون

شاهد .. تمارين رياضية لحرق الدهون وتقوية العضلات


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن ارتفاع الدهون الثلاثية قد يحدث بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن تجنب كل هذه المخاطر عبر معرفة أبرز أسباب ارتفاع  الدهون الثلاثية، ومن أهمها :

1-  زيادة الوزن .
2- شرب الكحول .
3- تناول السكريات والحلويات .
4 - أكل المخبوزات والاكل  السريع .
5 -عدم ممارسة الرياضة .

 

ارتفاع الدهون الثلاثية 


 

علاج ارتفاع الدهون الثلاثية 


1- ممارسة الرياضة بانتظام .
2- أكل الفواكه  باعتدال فى فترة العلاج .
3- عدم استخدام نهائى الزيوت المكررة .
4- منع المخبوزات والسكريات .
5- التركيز على أكل الأكلات التى تحتوى على اوميجا 3 مثل سمك السلمون .
6- استخدام حمض ألفا ليبويك أسيد عند مرحلة العلاج، ويوجد فى البروكلى وجميع الخضراوات الورقية .

ونصح القيعي، بتغيير نمط الحياة ان يقيك من ارتفاع الدهون الثلاثية، وممارسة الرياضة بانتظام او المشي يوميا  لتفادي الأمراض المزمنة، مثل : السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والبعد التام عن الأكلات السريعة، والمياه الغازية .

الدهون الثلاثية ارتفاع الدهون الثلاثية أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية علاج الدهون الثلاثية ارتفاع نسبة الكوليسترول ممارسة الرياضة زيادة الوزن الكحول السكريات

موضوعات متعلقة

سد الشهية.. روشتة لحرق الدهون في أسرع وقت

عشب طبيعي يحرق الدهون في أسرع وقت .. تعرفي عليه

خبيرة تغذية تكشف طريقة تنشيط معدل حرق الدهون .. فيديو

خبير تغذية: القهوة الخضراء تحرق الدهون وتخفض الكوليسترول فى الدم

ترشيحاتنا

أحمد موسى: فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح خلال الأولمبياد المقبل

ناصر الخليفي.. لاعب التنس الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية بالتعاقد مع ميسي

تامر أمين يكشف مفاجأة عن مرض عانى منه ميسي وموقف برشلونة

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يزور مقر الجيش الإسرائيلي..صورة

وادي دجلة يسقط فى فخ التعادل أمام غزل المحلة ويقترب من الهبوط

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ