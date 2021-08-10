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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التين الشوكي للدايت وحرق الدهون

التين الشوكي
التين الشوكي

التين الشوكي والدايت، يمكن أن يكون التين الشوكي السلاح في مكافحة السمنة، فقد وُجد أن "الفاكهة" الغريبة لها خصائص مرتبطة بالدهون، وقد تكون مفتاحًا لفقدان الوزن.

 التين الشوكي نوع من نبات الصبار، تم استخدامه للأغراض الطبية لعدة قرون، منذ القدم، طور العلماء الآن منتجًا عضويًا جديدًا مشتقًا من التين الشوكي يُدعى Proactol والذي ثبت سريريًا في التجارب أنه يرتبط بالدهون.

عندما يتم تناول القرص سهل البلع بعد الوجبة، فإنه يسمح للجسم بطرد حوالي 30 في المائة أكثر من الدهون ،مما يعني أن الجسم يمتص ما يقرب من ثلث دهون أقل من الطعام ،لذلك نكشف عن فوائد التين الشوكى والدايت .

التين الشوكي والدايت 

 

التين الشوكي

 التين الشوكي والدايت أنه يجعلك تشعر بالشبع ويوفر الطاقة، كما أنه يزيد من نسبة الهيموجلوبين أثناء اتباع الرجيم، ويحافظ على صحة القلب، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم اللازم لتوليد الخلايا.

إضافة إلي أن أهم فوائد التين الشوكي للتخسيس أنه يساعد في تقوية العظام؛ حيث يعد التين الشوكي من الأطعمة التي تزيد من نسبة الهيموجلوبين وتوفر أيضًا 16 ملليجرام من الكالسيوم وهو أمر مهم لتقوية العظام والأسنان.

التين الشوكي والدايت

وأحد أهم فوائد التين الشوكي للتخسيس، أنه يحتوي على كمية قليلة من حمض الفوليك الضروري كما أنه يحارب الاكتئاب الناتج عن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الأطعمة المفضلة، ويعتبر التين الشوكي من مضادات الاكتئاب الخفيفة.

وتساعد فوائد التين الشوكي للتخسيس على مكافحة الإجهاد اليومي ويمكن تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية ليعطي مزيدا من النشاط والطاقة، يساعد في تلبية متطلبات الجسم التي تساعد في امتصاص الحديد لمحاربة الأنيميا الناتجة عن اتباع الرجيم.

التين الشوكي وحرق الدهون

التين الشوكي وفوائده 

يعتبر التين الشوكي من أكثر الفواكه التي تحظى بالتقدير في مصر في فترة الصيف، يتم إنتاجه من نبات الصبار الذي ينمو في البحر الأبيض المتوسط ​​ ، على الرغم من أنه يتطلب بعض الإلمام بتقشيره ، مع الأخذ في الاعتبار الأشواك.

 

من المعتقد عمومًا أن هذه الفاكهة تحتوي على العديد من السكريات ، مع الأخذ في الاعتبار جوهرها الحلو بشكل خاص، ومع ذلك ، فإن الواقع مختلف تمامًا ، مع الأخذ في الاعتبار 50 سعرة حرارية لكل 100 غرام. لكي نكون صادقين ، يمكن أن يساعد التين الشوكي الجسم على امتصاص المزيد من الدهون والسكر، ومن ثم ، فإن وسيلة مساعدة أخرى أثناء الحمية ، بدراسات مختلفة كشفت عن فائدتها في حالة مرض السكري.


لذلك ينصح به لمن يريد إنقاص وزنه ،تتكون التين الشوكي من 13٪ كربوهيدرات و 83٪ ماء. بالنظر إلى الأملاح المعدنية الموجودة ، من الجيد التأكيد على وجود الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، من ناحية أخرى ، توجد الفيتامينات C و B3، ومع ذلك ، فإن السلاح السري لفقدان الوزن تتمثل في الألياف القابلة للذوبان.


بمجرد تناول بعض الفاكهة ، سيتباطأ امتصاص السكريات ، وفي نفس الوقت سينتج شعور معين بالشبع ويطول، في الواقع ، يتم إنشاء نوع من الهلام ، مكلف بتهدئة الفراغ المعتاد الذي يسيطر على المعدة ، والذي يؤدي عادةً إلى استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية بشكل خاص.

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