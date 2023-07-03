قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أعشاب حارقة للدهون الثلاثية .

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية ما يلي :-

·الحلبة: تتميز الحلبة بفوئدها الكثيرة، ان فعالية بذور الحلبة في تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

·صمغ الجيوجولو: قد يعمل الجيوجولو على خفض مستويات الدهون الثلاثية عند استخدامه مع العلاج الغذائي عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم.

· الكركم: يحتوي على مادة الكركمين، وقد وجدت إحدى الدراسات أنّ تناول جرعة منخفضة من الكركمين يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير في مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

· مستخلص الثوم: أنّ مستخلص الثوم يمكن أن يقلل مستويات الدهون الثلاثية وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

التغيرات الغذائية لخفض الدهون الثلاثية كما يلي :-

- يمكن اتباع حمية البحر المتوسط كنظام غذائي لخفض الدهون الثلاثية، ويتميز هذا النظام بانخفاض نسبة السكر في الدم، وتناول كميات كبيرة من الدهون الصحية مثل: زيت الزيتون، وزيت السمك، وتقليل تناول اللحوم المصنّعة والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة، وهو أيضًا قليل بكمية الكربوهيدرات الكلية.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- استبدال الدهون الصحية غير المشبعة بالدهون المشبعة.

- فقدان الوزن.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه القليلة بالفركتوز مثل: الشمام، والجريب فروت، والفراولة، والموز، والخوخ. تناول الحبوب الكاملة العالية بالألياف.

- تناول أحماض الأوميغا3 الدهنية التي توجد في الأسماك الدهنية مثل: السلمون، والرنجة، والسردين، والسلمون المرقط، وسمك التونة.