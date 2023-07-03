عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أعشاب حارقة للدهون الثلاثية .

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية ما يلي :- 
·الحلبة: تتميز الحلبة بفوئدها الكثيرة، ان فعالية بذور الحلبة في تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم.
·صمغ الجيوجولو: قد يعمل الجيوجولو على خفض مستويات الدهون الثلاثية عند استخدامه مع العلاج الغذائي عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم.
· الكركم: يحتوي على مادة الكركمين، وقد وجدت إحدى الدراسات أنّ تناول جرعة منخفضة من الكركمين يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير في مستوى الدهون الثلاثية في الدم.
· مستخلص الثوم: أنّ مستخلص الثوم يمكن أن يقلل مستويات الدهون الثلاثية وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

التغيرات الغذائية لخفض الدهون الثلاثية كما يلي :- 
- يمكن اتباع حمية البحر المتوسط كنظام غذائي لخفض الدهون الثلاثية، ويتميز هذا النظام بانخفاض نسبة السكر في الدم، وتناول كميات كبيرة من الدهون الصحية مثل: زيت الزيتون، وزيت السمك، وتقليل تناول اللحوم المصنّعة والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة، وهو أيضًا قليل بكمية الكربوهيدرات الكلية.
-  ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
-  استبدال الدهون الصحية غير المشبعة بالدهون المشبعة.
-   فقدان الوزن.
-  الإكثار من تناول الخضروات والفواكه القليلة بالفركتوز مثل: الشمام، والجريب فروت، والفراولة، والموز، والخوخ. تناول الحبوب الكاملة العالية بالألياف.
- تناول أحماض الأوميغا3 الدهنية التي توجد في الأسماك الدهنية مثل: السلمون، والرنجة، والسردين، والسلمون المرقط، وسمك التونة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

أبو مازن يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

اعتراف لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف مفاجأة بشأن “تكتيكات بوتين”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ