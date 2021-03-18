لحمايتك من السكتات القلبية.. حيل تخلصك من الدهون الثلاثية

يقول جويل كان ، أستاذ الطب السريري في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديترويت وأستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة أوكلاند بومونت في روتشستر إن بعض الحالات مثل مقدمات السكري وأمراض الكبد وأمراض الغدة الدرقية يمكن أن تكون مسؤولة عن

علاج الدهون الثلاثية في البيت



إليك مجموعه حيل تخلصك من ارتفاع الدهون الثلاثية ويعد أفضل علاج للدهون الثلاثية هو ضرورة حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة إليك أيضا مجموعه حيل أخرى يجب الالتزام بها



-تناول زيت الزيتون فهو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 48 في المائة وحمايتك من الدهون الثلاثية والكوليسترول.

-تناول زيت الزيتون فهو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 48 في المائة وحمايتك من الدهون الثلاثية والكوليسترول.

-يجب التوقف عن السكر و الدهون غير الصحية ويوصي بتناول كميات أقل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان ، وتجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا ، والتي تحتوي أيضًا على دهون متحولة . اكتشف المزيد من أفضل الأطعمة التي لن يأكلها أطباء القلب أبدًا .



-يعد أفضل مشروب للدهون الثلاثية هو عصير التفاح فهو غنى بالألياف القابلة للذوبان ويعتقد البعض أن بكتين التفاح يعد صحى لخفض الدهون الثلاثية بل يحسن صحة الجهاز الهضمي ويساعد في منع أو علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.



-تناولى الثوم فقد يكون لمكملات الثوم واحتوائه على مركبات الأليسين ضدور كبير فى الحماية من اضرار الدهون الثلاثية



-يجب اختيار الدهون الصحيحة دائما فليست كل الدهون ضارة لك فقد تتسبب الدهون المتحولة في قفز كوليسترول منخفض الكثافة (LDL أو "الضار") وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكوليسترول "الجيد").