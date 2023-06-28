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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

العملة المعدنية
العملة المعدنية

تعد العملة المعدنية من الأشياء البسيطة الموجودة فى كل منزل ويمكن الاستفادة منها فى أشياء كثيرة غير التعاملات النقدية خاصة أن قيمتها منخفضة. 

ويمكن أن تساعد العملة المعدنية منخفضة القيمة الشرائية فى إنقاذ أسرتك من التسمم حيث إنها تساعد فى كشف الطعام الفاسد فى الفريزر. 

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ووفقا لموقع “eklinehouse” فإن السفر فى الإجازات المختلفة يستغرق على الأقل بضعة أيام ويمكن خلال هذه الفترة أن ينقطع التيار الكهربائي عن المنطقة السكنية التى تعيشين فيها وتذوب الأطعمة المجمدة فى الثلاجة ما يسمح بتكون البكتيريا الضارة. 

ولكن يمكن أن يعود التيار الكهربائي مرة أخرى وأنت بالخارج وحينها سيتجمد الطعام من جديد ولن تعرفي أنه تعرض للذوبان وتكون البكتيريا الضارة ويمكن أن يصيب من يتناول منه بالتسمم الغذائي.

التسمم-الغذائي
التسمم-الغذائي

وهنا يأتى دور العملة المعدنية الصغيرة التى تساعد فى كشف هذا الأمر وهل التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة أم لا.

1. قومي بتجميد وعاء صغير من الماء ويجب أن يكون مستوى الماء حوالي نصف عرض مكعب ثلج.

2. ضعي العملة المعدنية فوق وعاء الثلج.

3. بعد العودة إلى المنزل ، تحققي من الحاوية وإذا كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي لفترة طويلة أثناء استمتاعك بعطلة عائلتك ، فإذا ذاب الثلج ستكون العملة المعدنية الآن في قاع الحاوية مع وجود الثلج المتجمد في الأعلى، فيجب عليك فحص الأطعمة جيدا لأنها تعرضت للذوبان ثم التجمد وأنتِ بالخارج.

العملة المعدنية البكتيريا الضارة الأطعمة المجمدة التعاملات النقدية الثلاجة الطعام الفاسد

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