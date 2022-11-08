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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

عملة معدنية جديدة
عملة معدنية جديدة فئة 100 جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، صورا لعملة معدنية فئة 100 جنيه مصري، لاقت تفاعلا كبيرا، خاصة أن أكبر عملة معدنية في مصر هي الجنيه.

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طرح عملة جديدة غير قابلة للتداول

طرحت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، 100 جنيه فضة كعملة تذكارية؛ بمناسبة انطلاق قمة المناخ.

ويتم بيع العملة الجديدة، داخل جناح وزارة المالية بالمنطقة الخضراء بـ 750 جنيها، وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بالصك وبداية انطلاق بيعها بالتزامن مع بداية مؤتمر المناخ، ويظهر في ظهر العملة شكل المئة جنيه، ومن الأمام لوجو قمة المناخ، واسم المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.

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طابع تذكاري لتوثيق قمة المناخ

وأصدر البريد المصري، طابع بريد تذكاري بتقنية "QR Code" لتوثيق قمة المناخ التي تحظى باهتمام كبير على المستويات المحلية والدولية.

يأتي ذلك في إطار مشاركة البريد في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في الدورة الـ27، بمدينة شرم الشيخ.

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قرار طرح عملة الـ100 جنيه

وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا، حمل الرقم 65 لسنة 2022، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه، بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ cop 27.

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محتويات جناح وزارة المالية بمؤتمر المناخ

يحتوى الجناح على مجموعة من الميداليات لـ"توت عنخ آمون" بمناسبة الاحتفال في 4 نوفمبر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، وتحتوى المجموعة على 6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات توت عنخ أمون، من الظهر الجعران المجنح وعلى رأسه قرص الشمس كناية عن اسم الملك توت، ومن أسفل الخرطوشتين الاسم الميلادي والاسم التتويجي، والظهر ثابت لكل المجموعة، كما تضم المجموعة أشهر المقتنيات للملك، وسيتم صك عملة تذكارية للتداول بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، وصدر لها قرار لكن لم يتم صكها.

كما يضم الجناح مجموعة لأسرة محمد على تضم 11 شخصية حكمت مصر من أسرة محمد على من أول محمد علي حتى الملك أحمد فؤاد، ويظهر على الوجه بورتريه الشخصية، والظهر عليه الاسم الخاص بالشخصية مع كتالوج مترجم للغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على نبذة تاريخية عن كل شخصية وأهم الإنجازات التى قدمتها.

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عملة تذكارية لتخليد موكب نقل المومياوات

تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في 3 إبريل 2021 ، أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة ١٠٠ جنيه تحمل شعار الاحتفالية، باللغتين العربية والإنجليزية، لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي.

كما تم إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسين قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

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