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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خير تعمل شر تلقى..

5 مواقف تثير الجدل حوله.. هكذا انقلب عامل النظافة على أحمد العوضي

صدى البلد

عقب إثارة صاحب واقعة الكشري؛ للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما كان يتمتع به في البداية من تعاطف، بدأت مرحلة جديدة من التشكيك في حقيقة الفيديو الذي انتشر له، أثناء طرده من مطعم الكشري، ربما بسبب مواقفه المتعاقبة التي استغل فيها الترند.

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محدش ساعدني والعوضي بيكنسل

ظهر محمد عامل النظافة، صاحب واقعة الكشري، في برنامج تواصل على قناة صدى البلد2، ليطلق العديد من التصريحات المثيرة.

وقال عامل النظافة، إن الفنان أحمد العوضي توقف عن الرد على هاتفه، ولم يتواصل معه منذ التقى به في أحد المطاعم، وتناول معه وجبة أسماك تكريما له بعد فيديو طرده من المطعم الشهير. 

وأضاف، أن أحمد العوضي وعده بمساعدته في إنهاء أزمة رخصة القيادة الخاصة به، لكنه حتى الآن لم يساعده في أي شيء، مشددا على أنه يرد مرة ويكنسل مرة.

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رد فعل صادم من العوضي

وشعر عامل النظافة بالصدمة من التراجع الشديد في حماس الفنان أحمد العوضي، وتوقفه عن التواصل معه، رغم وعده له بمساعدته في العمل واستخراج رخصة قيادة.

وتسبب موقف العوضي في العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه كان من المتحمسين لمساعدة عامل النظافة، وجاءت تفسيرات رواد السوشيال ميديا لتوضح أن الفنان أحمد العوضي بعدما اكتشف تلاعب محمد بالترند، ابتعد بنفسه عن حملة التشكيك التي طالت العامل، مكتفيا برفع روحه المعنوية وقت أزمته مع مطعم الكشري.

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5 مواقف أثارت الجدل حول العامل

بدأت أولى مواقف التشكيك في العامل بعد ظهور فيديو من مطعم الكشري، يظهر فيه عامل النظافة يجلس داخل المطعم يتناول علبة كشري "تيك اواي" ولم يتم طرده مثلما ادعى.

ثاني المواقف كشفه الفنان ادوارد، أنه طلب العامل للبرنامج الذي يقدمه، وسيمنحه ١٠٠٠ جنيه كمساعدة، وكأنها مقابل ظهور، إلا أنه فوجئ بعامل النظافة يطلب مبلغا كبيرا.

ثالث المواقف، بعد ظهور عامل النظافة في عزاء المحامي فريد الديب برفقة شخص وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "البودي جارد" الخاص به، وبالتزامن مع زعم العديد من الصحفيين والإعلاميين بأنه أصبح يطلب أموالا كثيرة للظهور في أي وسيلة إعلامية عبر مدير أعماله.

رابع المواقف، كشفه المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم، بالاستعداد للتعاون مع عامل النظافة، عبر أغنية سيتم طرحها قريبا، من كلمات إسلام خليل وألحان عصام شعبان، وغناء محمد وعصام.

ونشر عصام عبر حسابه: “انتظروني عصام شعبان عبدالرحيم، ومحمد عامل النظافة، واسم شهرته الجديد محمد الجدع، في غنوة جديدة اسمها أز أز و اجري”.

أما الموقف الخامس، جاء عن طريق صورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد سيدة يُقال أنها مذيعة بإحدى القنوات الفضائية، تحت تعليق: "مذيعة خطبت عامل كشري التحرير على الهواء".

 

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خير تعمل شر تلقى عامل النظافة أحمد العوضى 5 مواقف تثير الجدل صاحب واقعة الكشري قناة صدى البلد2 فيديو طرده البودي جارد عصام شعبان عبدالرحيم

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