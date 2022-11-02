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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

شاكيرا تقبل قدم والدها
شاكيرا تقبل قدم والدها

أثار مقطع فيديو للمغنية الكولومبية شاكيرا، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تقبّل قدمي والدها، بعد أن بدأت حالته الصحية بالتحسن.

ونشرت شاكيرا المقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، وعلّقت عليه بالقول: "الحياة هي ما يحدث بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين".

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شاكيرا تقبل قدمي والدها

ظهرت المغنية العالمية شاكيرا في فيديو مثير، وهي تزور والدها اللبناني الأصل وليام مبارك شديد، النزيل منذ أسبوعين في مستشفى ببرشلونة.

وخلال الفيديو، قامت شاكيرا بتمارين علاج طبيعي لساقي والدها، لتدريبه على تحريكهما، ولما وجدته يفعل ذلك بمفرده، غمرتها الفرحة وراحت تقبّل قدميه.

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الحياة بين المستشفى والهالوين

ونشرت شاكيرا مقطع الفيديو، عبر حسابها على “إنستجرام”، الذي يضم 76 مليونا و900 ألف متابع.

وكتبت شاكيرا معلقة على الفيديو: "الحياة هي ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين"، إشارة إلى مواظبتها على زيارة والدها وتلبية احتياجاته، وبين ابنيها اللذان كانا يحتفلان بعيد الهالوين.

ونال الفيديو إعجاب الملايين، وأثنت التعليقات على احترام شاكيرا لوالدها البالغ 91 عاما، وعدم خجلها من الظهور وهي تقبّل قدميه.

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بيكيه يطعن قلب شاكيرا

وقبل أيام، نشرت شاكيرا أيضا عبر "إنستجرام" فيديو آخر قصيرا، ظهر فيه قلب مطعون بسيف، في إشارة إلى تعلقها المستمر بطليقها الذي انفصل عنها، نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه، حيث أنهى الطلاق علاقة استمرت بينهما 11 عاما وأثمرت عن طفلين.

وسبق لشاكيرا أن تحدثت حول علاقتها ببيكيه، وقالت: "فعلت كل ما بوسعي، قبل أن أحصل على أطفالي، كنت لا أتوقف عن العمل والسفر لإحياء جولات غنائية أسجل فيها أغاني جديدة وأقدم العروض والبرامج، وبعد أن حصلت على أول طفل لم أتوقف".

وأضافت: "كنت آخذه معي أينما ذهبت حتى لا أهمله، ومع دخوله المدرسة أدركت أن عليّ التوقف عن السفر لأهتم به أكثر".

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بيكيه يزور جد أولاده

على الرغم من المشاكل والانفصال الذي تعرضت له شاكيرا وجيرارد بيكيه، يشعر لاعب برشلونة بالقلق على صحة والد زوجته السابقة وجد طفليه، خاصة أن عائلة شاكيرا لا تزال تعتبر اللاعب أحد أفرادها.

وزار بيكيه والد شاكيرا في المستشفى، وهي لفتة جعلت الأسرة تشعر بالامتنان له، مشددين على أن اللاعب ووالد حفيديهم هو من عائلتهم.

 

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