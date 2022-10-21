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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

صدى البلد

نجح 8 لاعبين مصريين فقط، في تسجيل اهدافا بالدوري الإنجليزي البريميرليج عبر تاريخه، يتصدرهم من حيث العدد محمد صلاح برصيد 123 هدفا، يليه ميدو برصيد 22 هدفا، ثم عمرو زكي برصيد 10 أهداف، وتريزيجيه برصيد 8 أهداف، والمحمدي 6 أهداف، وهدفين لكل من رمضان صبحي واحمد حجازي، وهدف وحيد لحسام غالي ومثله لمحمد النني.

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صلاح أسطورة ليفربول

بات محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 159 هدفًا و 65 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويتواجد محمد صلاح ثالثا فى قائمة أفضل هدافى البريميرليج، وأحرز  123 هدفا فى الدورى الإنجليزى، حيث سجل 121 هدفا بقميص ليفربول، إضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى فى موسم 2013-2014.

ويحتل النجم المصرى المركز 19 فى قائمة الهدافين التاريخيين للدورى الإنجليزى، بعدما تخطى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق صاحب الـ120 هدف، فيما يأتي ثالثا بقائمة الهدافين الحاليين.

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محمد النني.. هدف وحيد

انضم النجم محمد الننى إلى قائمة هدافى المحترفين المصريين فى الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا فى مباراة فريقه ضد نيوكاسل في الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بثنائية نظيفة، إلا أنه يعد من اللاعبين الأقل تهديفا مع حسام غالي لاعب توتنهام الأسبق.

ويعد الننى تاسع اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف فى الدوري الإنجليزي، حيث سجل نجم الجانرز هدفه الأول فى الدوري الإنجليزي، بعد 66 مباراة خاضها فى المسابقة، منذ وصوله فى عام 2016 قادما من صفوف فريق بازل السويسرى.

وأحرز محمد الننى بقميص أرسنال 5 أهداف خلال مسيرته مع الفريق فى 127 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 3 أهداف فى الدوري الأوروبي، وهدف فى كل من دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، بجانب تقديمه 8 تمريرات حاسمة.

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ميدو.. لعب لعدد من أندية إنجلترا

لعب احمد حسام ميدو في عدد من الاندية في الدوري الانجليزي، حيث لعب ميدو عام 2005 إلى توتنهام، ثم انتقل إلى ميدلزبرا وويجان وويست هام وبيرنلي، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2012-2013.

سجل ميدو 22 هدفا بمختلف القمصان التي مثلها، ومن أبرز أهداف هدفه في أرسنال عندما كان يلعب مع ويجان، وهدفه في نيوكاسل عندما كان مع توتنهام.

ولا ينسى ميدو هدفه في ليفربول عندما كان يمثل ميدلزبرا، إضافة إلى الهدف في مرمى ويستهام، عندما كان يلعب في توتنهام، وتبعه بهدف أجمل في ويجان.

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بيكهام يشيد بـ عمرو زكي

كان عمرو زكي ضمن أغلى لاعبي كرة القدم في مصر وأفريقيا، حيث تألق عمرو زكي في نادي ويجان، وأحرز عشرة أهداف في مباريات الدوري الإنجليزي.

ومنذ بداياته مع فريقه ويجان استطاع أن يصبح الفتى الأول لدى الجماهير واختاروه كأحسن لاعب في الكثير من المباريات.

انتقل عمرو زكي من الزمالك في موسم 2009، إلى ويجان أتليتيك الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليون يورو، وتألق وقتها عمرو زكي، واستطاع تسجيل 10 أهداف حولته إلى نجم فوق العادة لدى جماهير ويجان، وحصل البلدوزر، بعد توهج نجمه على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل فريقه.

ومن أهداف عمرو زكى التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

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تريزيجيه نجم الشباك في استون فيلا

عقب خروجه من الأهلي تنقل تريزيجيه بين عدد من الأندية الاوروبية، ما بين بلجيكا وتركيا، واستقر به الحال في أستون فيلا.

تمكن محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، من تسجيل 8 اهداف حاسمة، منها هدف فوز فريقه على آرسنال فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى الإنجليزى، عقب عودته من الاصابة.

وأصبح تريزيجيه، نجم الشباك لجماهير الفيلانز؛ بعدما قاد الفريق للفوز على فولهام بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن النادي البقاء بالدوري، قبل عامين.

ووصلت احتفالات جماهير أستون فيلا بتريزيجيه عبر موقع تويتر بوصفه بإنه “المصري الأفضل في الدوري الإنجليزي” في إشارة إنه أفضل من محمد صلاح لاعب ليفربول.

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قائمة أهداف اللاعبين المصريين في البريميرليج

محمد صلاح: 123 هدفا

ميدو: 22 هدفا

عمرو زكي: 10 أهداف

محمود تريزيجية: 8 أهداف

أحمد المحمدي: 6 أهداف

رمضان صبحي: 2 هدف

أحمد حجازي: 2 هدف

حسام غالي: 1 هدف

محمد النني: 1 هدف

 

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