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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر؟

احتفال أحمد عبد القادر
احتفال أحمد عبد القادر

“اديني الحقنة بسرعة”.. جملة كوميدية شهيرة على لسان الكوميديان محمد هنيدي في فيلم “وش إجرام”، تذكرها جمهور الأهلي أثناء متابعة احتفال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، بهدفه في مرمي اتحاد المنستير التونسي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حالة من الاختلاف بين مؤيد ومعارض، حول طريقة احتفال عبد القادر.

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احتفال عبد القادر على الطريقة الأمريكاني

احتفل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدفه في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، أمس السبت، بطريقة مثيرة للجدل.

ويعود احتفال أحمد عبد القادر إلى الأمريكي دي أنجيلو راسل، لاعب كرة السلة الشهير، حيث رمز الاحتفال إلى عباراة «ICE IN MY VEINS»، التي تشير إلى الصمود ومواجهة تحديات الحياة والتعامل مع الضغوط المختلفة.

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معنى احتفال لاعب الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن معنى احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في الاتحاد المنستيري، خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال حتحوت: «هي طريقة منتشرة في دوري كرة السلة الأمريكي، ومعناها إن دمه بارد، وإنه مش بيتأثر، وإنه في عز السخونة هو بارد»، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا.

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يُشبَّه المنتقدين بالمدمنين

فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر احتفال أحمد عبد القادر، بهدفه في مرمى الاتحاد المنستيري، بقوله: «احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في الاتحاد المنستيري، البعض قال إنه يشبه الناس الذين ينتقدونه بالمدمنين».

وأضاف شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «عبد القادر أخذ الاحتفال من لاعب اسمه دي أنجيلو راسيل، وهذا لاعب في NBA الدوري الأمريكي لكرة السلة».

وتابع: «المشكلة أن أحمد عبد القادر كان يتعرض لضغوط في الفترة الماضية، وهذا الأمر أغضبه بعض الشىء، وهذا الاحتفال معناه أنا بارد (ثلج في عروقي)».

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انتقادات واسعة للاعب الأهلي

انتشرت صور احتفال أحمد عبد القادر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قوبلت صور الاحتفال بموجة من الانتقادات والاعتراضات، بعد أن اعتقد البعض أن الاحتفال إشارة لتعاطي المخدرات.

وقال بعض المتابعين: “ماذا يعني تظاهر عبد القادر بأنه يتعاطى حقنة مهدئة؟”، مشددين على أن لاعبي الكرة قدوة لعدد كبير من الأجيال الجديدة، ضاربين المثل بفخر العرب محمد صلاح الذي يظهر في حملات "أنت أقوى من المخدرات".

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صندوق مكافحة المخدرات ينتقد احتفال عبد القادر

انتقد الدكتور عمر عثمان، مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، احتفال أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، بهدفه في مرمى اتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. 

وقال عمرو عثمان، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": “أحمد عبد القادر من اللاعبين المميزين وقدوة للجميع، لكن للأسف احتفاله بالهدف جاء غير موفَّق على الإطلاق”.

وأضاف: "أتمنى عدم تَكرار هذا الاحتفال في الملاعب المصرية مرة أخرى، لأن هذا الشكل له تأثير سلبي على مرضى الإدمان".

هل عاقب الأهلي أحمد عبد القادر ؟

وعلى الرغم من تداول شائعات بشأن نية النادي الأهلي عقاب اللاعب أو خضوعه للتحقيق بشأن احتفاله المثير للجدل، لكن النادي الأهلي كان له رد رسمي مغاير تمامًا عن كل ما يتم تداوله.

نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية صورة للاحتفال “حقنة الجليد” في بوست احتفالي خاص لمشاركة اللاعب احتفاله دون أي مشكلة.

وحازت الصورة على إعجاب الآلاف من الجماهير الذين شاركوا بدورهم اللاعب احتفاله.

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