كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

بدأت موهبته الغنائية في سن مبكرة، وعُرف بين أصدقائه باهتمامه وعشقه لعدد من المطربين المصريين والأجانب، في مقدمتهم عبدالحليم حافظ، وعبدالغني السيد، والمطرب العالمي ديميس روسوس، الذي بسببه أطلق أصدقاؤه عليه لقب «محمد Faraway»، وهي أغنية شهيرة جدًا للمطرب العالمي.



وتصدر المطرب محمد فؤاد تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، بعد ظهور مفاجئ لطفل أغنيته "أنا لو حبيبك" بعد مرور سنوات على طرحها.

فؤاد: مش عارف أسدد ديوني

في آخر ظهور لمحمد فؤاد في أحد البرامج، صرح بأنه أنفق ما يزيد عن 80% من ثروته خلال فترة تعطل النشاط الفني في مصر، خاصة في فترة كورونا، وأنه أصبح يسدد مصروفات مدارس أبنائه بالتقسيط.

وقال فؤاد: “أقسم برب العزة ما حد تضرر زينا، و80 % من ثروتي اتصرفت، ومش هاتهز لو كل ثروتي اتصرفت وفلوس عيالي اتصرفت، أقسم بالله بقسط مصروفات مدارس ولادي، ومدفعتهاش كلها، احنا مش مرفهين زي ما بيقولوا".

وتابع محمد فؤاد: "مسلسلي واقف بقاله ٦ سنين، ومش عارف اسدد ديوني، ولأخر قرش في بيتي انا مع مصر ومش ممكن اطلب ثمن وقوفي معها، حتى لو عشت في خيمة".

شائعة اعتزال فؤش

أثار غياب فؤاد عن المشاركة في احتفالات أكتوبر، العديد من علامات الاستفهام، كونه لم يعلن عن حفل له كما هو معتاد في الذكرتين الأخيرتين للانتصار، للمشاركة في الاحتفالات بينما طاردته شائعات اعتزاله الفن، بعد تداول صور له وفيديوهات من جلسات دينية لقراءة القرآن الكريم.

وتبين أن تلك الأمور شائعات، وأن محمد فؤاد لم يعتزل الفن، لكنه يغيب عن الساحة بسبب عدم وجود عروض غنائية أو تمثيلية مناسبة.

فؤاد يحيي ذكرى نصر أكتوبر

وحرص الفنان محمد فؤاد على مشاركة جمهوره بفيديو بأغنية “ هو ده” تزامنًا مع انتصارات أكتوبر، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".

وعلق فؤاد على الفيديو قائلآ: "اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة.. اللي حالف تفضلي يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلدك".

طفل كليب محمد فؤاد

ظهر اهتمام الجمهور مؤخرا، باسم محمد فؤاد بعد انتشار صور حديثة للطفل أيمن محمد أيمن، الذي شارك فؤاد بطولة كليب أغنيته الشهيرة “أنا لو حبيبك” التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

واهتم البعض بهذا الشاب وتداولوا صور له، وتبين أنه ابتعد عن المجال الفني منذ سنوات، خاصة أن ظهوره كان قليلا، واكتفى بالمشاركة في كليب محمد فؤاد وفيلمين للزعيم عادل إمام هما رسالة إلى الوالي وهاللو أمريكا، ومسلسل مع نور الشريف هو عائلة الحاج متولي.

ويبلغ أيمن محمد أيمن طفل كليب محمد فؤاد الآن 33 عامًا، ويعمل في مجال الطيران.

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