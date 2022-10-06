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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الافتتاح الرسمي بمؤتمر المناخ.. تشغيل تجريبي لـ4 محطات بالخط الثالث للمترو

صدى البلد

مع بدء العام الدراسي، والاستعداد لتشغيل محطات الخط الثالث، رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حالة الطوارئ بالخطين الأول والثاني، بناء على توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المحطات، وبضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء استقلالهم خطوط مترو الأنفاق.

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افتتاح 4 محطات تجريبيا

نشرت وزارة النقل، صورًا للمحطات الأربعة التي تم تشغلها تجريبيًا للجمهور، وهي محطات نفقية "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات".

وتقع محطة ناصر في الإسعاف، وماسبيرو  في شارع 26 يوليو، وصفاء حجازي في الزمالك، والكيت كات على كورنيش النيل، وهي ضمن المرحلة الثالثة "أ" للخط الثالث للمترو.

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سفير فرنسا والوزير يشهدان التشغيل التجريبي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، وكريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A).

وأوضحت وزارة النقل، أن الجزء الأول من المرحلة الأولى يمتد من محطة العتبة حتى  محطة الكيت كات بطول 4كم، التي تشتمل على (4) محطـات نفقية وهي "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات"، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب، وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

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الافتتاح الرسمي في مؤتمر المناخ

أشارت وزارة النقل، إلى أن فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب استمرت 3 شهور، وستكون فترة التشغيل التجريبي بالركاب لمدة شهر.

وأضافت أن الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر المقبل، إلى جانب تدشين عدد من مشروعات الجر الكهربائي الأخرى.

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مواعيد مترو الأنفاق

وأعلنت «الأنفاق» في فترة سابقة عن مواعيد المترو الجديدة في محطات خط «العتبة- عدلي منصور»، وتأتي مواعيد المترو في هذا الخط كما أعلنتها «الأنفاق»:

- يتحرك أول قطار صباحًا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.
- آخر قطار يتحرك من محطة العتبة في اتجاه محطات عدلي منصور في تمام الساعة 11:50 مساءً.
- آخر قطار يتحرك من محطة عدلي منصور في اتجاه محطات العتبة في تمام الساعة 11:15 مساءً.

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قطارات جديدة لاستيعاب الخط الثالث

تم التعاقد مع شركة «هيونداي روتيم» الكورية لتوريد 32 قطارا لاستيعاب تشغيل المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث.

وتمتد المرحلة الثالثة من المشروع بطول 17.7 كم، وتشمل 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة، وتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء.

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