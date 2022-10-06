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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تريندات لا تفوتك.. خطأ في تيشيرت الأهلي ومحاكمة هبة قطب و150 ألف جنيه سعر المعلقة السنبلة

المعلقة السنبلة -
المعلقة السنبلة - هبة قطب - قميص الأهلي الجديد

عدد من الأخبار ذات الأهمية والتريندات التي سيطرت على السوشيال ميديا اليوم، تناولها موقع صدى البلد بتسليط الضوء عليها من خلال تقارير عدة.

خطأ لغوي في التصميم الجديد تيشرت الاهلي 

وكان على رأس تلك التريندات والموضوعات التي شغلت المتابعين على السوشيال ميديا، الكشف عن القميص الجديد للنادي الأهلي.. لكن طريقة كتابة كلمة الأهلي أثارت لغطًا كثيرًا حيث كُتبت الكلمة بالخط الديواني بينما لاحظ بعض المتابعين خطأ لغوي في استخدام الهمزة. 

ويمكن متابعة المزيد من خلال الرابط: لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

وظهر القميص الجديد للنادي الأهلي في صورة كلاسيكية بسيطة للغاية، في تصميمه ولم يحتو على اي رسومات أو شعارات كثيرة.

جاء القميص الجديد مزوداً بـ ٣ خطوط بيضاء فقط على الكتفين، ولم بتصدر واجهة القميص أي زيادات أخرى، بينما جاءت ياقة القميص بسيطة بنفس لون القميص على شكل رقم ٧ بالعربي. 

محاكمة هبة قطب 

عادة ما تثير الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها وتعليقاتها على العلاقة بين الرجل والمرأة، إلا أن تصريحاتها الاخيرة تسببت في تعرضها للمحاكمة في 16 أكتوبر الجاري.

وحددت محكمة جنح الدقي، جلسة 16 أكتوبر الجاري، لنظر قضية محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها من تصريحات تليفزيونية مهينة للرجل المصري، واستخدامها عبارات وأوصافا لا تليق، بل اعتبر الكثيرون أنها تعدت على القيم الأسرية والمجتمعية. 

وللتعرف على تصريحات هبة قطب التي أُتهمت بإهانة الرجل المصري يمكن مطالعتها من خلال الرابط: ماذا قالت هبة قطب عن الرجل المصري ؟

وتقدم المحامي أشرف الناجي بدعوى قضائية، ضد الدكتورة هبة قطب، اسشاري الصحة الجنسية، بعد تصريحاتها التليفزيونية، التي اعتبرها تحريضا على هدم الأسرة المصرية، وعلى عدم الزواج والاستقرار، فضلاً عن نشر الأخبار الكاذبة عن المجتمع المصري.

واتهم المحامي في دعواه الدكتورة هبة قطب بإهانة الرجل المصري والتنمر عليه، واستخدام عبارات غير لائقة والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، حيث إنها صورت المجتمع المصري بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الرذيلة والفسق، وتسببت في حالة من الاستياء الشديد بين الرجال المصريين.

المعلة السنبلة بـ 150 ألف جنيه ؟

“ملعقة واحدة هتغير حياتك 360 درجة.. ملاعق وشوك السنابل يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه.. دور عليها في المطبخ”.. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المنشور وسط حالة من الجدل الواسع، متسائلين عن المميز في تلك الملاعق حتى يسعى البعض لاقتنائها بمثل هذا المبلغ، وعن طريقة بيعها، والأماكن المخصصة لذلك.

وتعد ملعقة السنبلة إحدى أقدم أنواع الملاعق التي تم استخدامها داخل مصر، وهي مميزة بوجود رسمة سنبلة القمح عليها، وعلى الرغم من تواجدها بكثرة قديمًا إلا أن وجودها في الوقت الحالي أصبح نادرًا.

وللتعرف على حقيقة الأمر وأسواق بيع وشراء تلك الملعقة يمكن مطالعة الرابط: المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

وتتميز ملاعق السنبلة بجودتها واحتوائها على نسبة كبيرة من الفضة تجعلها غير قابلة للصدأ رغم مرور الكثير من السنوات عليها، ما يجعلها سلعة مميزة لراغبي اقتناء المقتنيات القديمة، واستغلالها بدلاً من مراكمة الأشخاص لها داخل منازلهم بدون قيمة.

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