محاكمة هبة قطب بسبب إهانة الرجل المصري.. ماذا قالت عنه؟

عادة ما تثير الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها وتعليقاتها على العلاقة بين الرجل والمرأة، إلا أن تصريحاتها تسببت في تعرضها للمحاكمة في 16 أكتوبر الجاري.

حددت محكمة جنح الدقي، جلسة 16 أكتوبر الجاري، لنظر قضية محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها من تصريحات تليفزيونية مهينة للرجل المصري، واستخدامها عبارات وأوصافا لا تليق، بل اعتبر الكثيرون أنها تعدت على القيم الأسرية والمجتمعية.

ماذا قالت هبة قطب عن الرجل المصري؟

كانت الدكتورة هبة قطب خرجت في تصريحات تليفزويونية متحدثة عن الرجل المصري بطريقة تنمر وإهانة، حيث قالت في تصريحاتها إن الزوج المصري لديه قناعة تامة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير وتتمرد عليه.

وأضافت هبة قطب في تصريحاتها أن كل الوعود التي يقدمها الرجل إلى زوجته قبل الزواج تتغير فيما بعد وتختلف، مضيفة: “الرجل المصري بيقول كلام حلو في حالتين، الأولى فترة التعارف، والثانية أن تكون الزوجة في أيامها الأخيرة، ولما بيقولها يا حاجة أو يا بركة ده بيضايق جدًا”.

وأشارت إلى أنها لا ترى الزوج المصري لطيفًا أو حنونًا، موضحة: “الرجل المصري بيبقى لطيف في الحرام، إلا من رحم ربي”.

الدكتورة هبة قطب

محاكمة هبة قطب على تصريحاتها ضد الرجل

تقدم المحامي أشرف الناجي بدعوى قضائية، ضد الدكتورة هبة قطب، اسشاري الصحة الجنسية، بعد تصريحاتها التليفزيونية، التي اعتبرها تحريضا على هدم الأسرة المصرية، وعلى عدم الزواج والاستقرار، فضلاً عن نشر الأخبار الكاذبة عن المجتمع المصري.

واتهم المحامي في دعواه الدكتورة هبة قطب بإهانة الرجل المصري والتنمر عليه، واستخدام عبارات غير لائقة والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، حيث إنها صورت المجتمع المصري بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الرذيلة والفسق، وتسببت في حالة من الاستياء الشديد بين الرجال المصريين.

وحددت محكمة جنح الدقي، جلسة 16 أكتوبر الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة الدكتورة هبة قطب، على خلفية الدعوى المقامة ضدها.