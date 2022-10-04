بطلت أتفرج على فاتن حمامة.. أسرار بمسيرة أمل إبراهيم قبل الاعتزال

على الرغم من تقديمها العديد من الأدوار الصغيرة في الكثير من الأعمال الفنية، إلا أنها حققت شهرة واسعة، ولاقت قبولاً لدى الكثير من جماهير الدراما المصرية منذ بداياتها الفنية، الفنانة أمل إبراهيم تميزت بدورها في فيلم “الكيت كات” مع الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز.

أثارت الفنانة أمل إبراهيم حالة من الجدل بعد تحدثها في أحد اللقاءات التليفزيونية عن بداياتها الفنية، وموقفها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وسر ضربها للفنانة إلهام شاهين بينما كانوا يمثلون مشهدا سويًا في فيلم “ أيام الغضب”، فماذا قالت أمل إبراهيم؟..

بطلت أتفرج على فاتن حمامة لهذا السبب..

عاشت الفنانة أمل إبراهيم تجربة مع سيدة الشاشة العربية، إلا أنها ليست تجربة جيدة، حيث عاملتها فاتن حمامة بقسوة على حد تعبيرها، حيث أوضحت في أحد اللقاءات التليفزيونية “ هناك موقف كنت أرتدي لبس معين لفتاة شعبية، ورفضت هذا اللبس، وقالت أنا نجمة العمل ولا أحد يرتدي هذا اللبس، وظلت الأجواء مضطربة وصورت يوم واحد ولم أكمل باقي العمل، وزعلت منها جدًا ولم أكن أشاهد أعمالها ولكني سامحتها وانتهي الموضوع”.

لماذا ضربت إلهام شاهين؟

كانت الفنانة أمل إبراهيم دائمًا ما تحب التمثيل بطبيعتها، دون اصطناع الدور، وبينما كانت تمثل مع الفنانة إلهام شاهين فيلم أيام الغضب، طلب منها المخرج ضربها، قائلة "ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي أضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوائز على دوري في الفيلم ده".

سبب اعتزال أمل إبراهيم الفن

قررت الفنانة الكبيرة أمل إبراهيم اعتزال الفن بسبب ابنها، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية “ قررت أعتزل علشان ابني لأنني كنت أتركه كثيرًا، وزجي توفى بعد ما خلفت، ولم أتزوج بعده بسبب ابني، ولما اعتزلت ولبست الحجاب مفكرتش في العودة ولكني لو في دور بالحجاب لا أمانع، وليس لي تعليق على عودة بعض الفنانات وخلع الحجاب”.

معلومات عن أمل إبراهيم..

الاسم الحقيقي للفنانة أمل إبراهيم هو عبلة إبراهيم محجوب، وولدت في 12 يناير عام 1945م، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها “ عذاب الحب، عفوًا أيها القانون، الإنس والجن، انتحار صاحب الشقة، الكيت كات، في محطة مصر، عائلة الحاج متولي، يوميات ونيس الجزء الثالث، العصيان الجزء الأول والثاني، عباس الأبيض في اليوم الأسود”.