بعد 5 سنوات من الحزن على نجلها.. تفاصيل وفاة المذيعة ماجدة عاصم

منذ 5 سنوات أثار المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، حالة من الحزن الشديد في قلوب جمهوره وأسرته ومتابعيه، بعد أن انتشر خبر وفاته المفاجئ في إحدى الفنادق في إسبانيا، عن عمر يناهز 33 عاما.

خمس سنوات قضتهم المذيعة ماجدة عاصم في عذاب كبير وحزن شديد بسبب فراقها أعز الأشخاص على قلبها ابنها المذيع الشاب عمرو سمير، إلا أنها لم تطق الاحتمال أكثر من ذلك، لتفارق عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية إلى مثواها الأخير.

وفاة ماجدة عاصم

أعلنت سلوى عاصم، شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة شقيقتها كاتبه " ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم، خلاص مشيتي ياحبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك، ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملي بكل إيمان ورضا".

المذيعة ماجدة عاصم ونجلها عمرو سمير

من هي المذيعة ماجدة عاصم؟

كانت المذيعة الراحلة ماجدة عاصم تعمل كمذيعة ربط بين الفقرات والبرامج في التليفزيون المصري، ثم اشتهرت بتقديم برامج الأطفال، حتى بلغت سن التقاعد، حيث كان اشهر برامجها التي قدمتها برنامج “ ذكريات وحكايات” على شاشة القناة الثانية المصرية.

وشاركت المذيعة الراحلة ماجدة عاصم في عمل فني وحيد هو “ ليلة عسل” والذي تم عرضه عام 1990م، من بطولة عزت العلايلي، سهير البابلي، سماح أنور، وخالد النبوي.

المذيعة ماجدة عاصم

زيجات ماجدة عاصم

تزوجت المذيعة الراحلة ماجدة عاصم من الخبير السياحي سمير محمد علي شما، وأنجبت منه أبنها المذيع والممثل عمرو سمير، ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع، الذي انفصلت منه أيضًا قبل وفاته بشهر واحد.

وفاة المذيع الشاب عمرو سمير

منذ 5 سنوات، في يوليو 2017، توفي الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير، عن عمر يناهز 33 عام، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بينما كان يقضي عطلته الصيفية في إسبانيا.

كانت العطلة الصيفية لـ عمرو سمير قد انتهت، وكان من المفترض أن يغادر الفندق المقيم فيه متجهًا إلى المطار، إلا أنه لم يستيقظ من فراشه، حيث حاول احد العمال في الفندق ايقاذه وإعلامه بأن إقامته قد انتهت وأنه يتوجب عليه الذهاب إلى المطار للحاق بموعد الطائرة الخاصة به، إلا أنه فوجئ بأن المذيع الشاب قد فارق الحياة.

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