أغرب من الخيال| لصوص سرقوا كوبري بالإسكندرية.. شاهد كيف حملوه

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسرقة عصابة أجزاء من كوربي تحت الإنشاء، وسط حالة من الجدل الواسع، من أفعال تلك العصابة التي تمكنت من سرقة أجزاء كبيرة من الكوبري في مدينة الإسكندرية، والتحرك بها على سيارة ربع نقل!!.

وبمجرد سماع الأقاويل عن سرقة عصابة لـ كوبري بالعباسية، تتوارى التسائلات عن كيفية قيامهم بهذا الأمر، فهو ليس بالشئ الصغير الذي يمكن سرقته بسرعة دون أن يراك أحد، وحتى إذا نجحوا في سرقته فكيف لهم أن يحملوا كوبري ويتحركوا به من مكان لأخر؟!، تسائلات أثارت تعجب الجميع، فما تفاصيل تلك الواقعة الغريبة؟

عصابة تسرق كوبري في الإسكندرية

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سرقة إحدى العصابات لأجزاء من كوبري تحت الإنشاء في الإسكندرية، حيث أوضح مقطع الفيديو سير سيارة ربع نقل، على أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية، محملاً عليها جزء من سور حديدي لكوبري يستقلها شخصان بالصندوق الخلفي بخلاف قائدها.

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من كوبري بالإسكندرية

رصدت المتابعة الأمنية الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسرقة أجزاء من الكوبري تحت الإنشاء، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، لتحديد السيارة وقائدها ومستقليها، واتضح أن قائدها عامل وله معلومات جنائية، ومستقليها عاملين احدهما له معلومات جنائية، وأنهم جميعًا مقيمون بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية.

سرقة أجزاء من كوبري تحت الإنشاء بالاسكندرية

اعترافات المتهمين بسرقة الكوبري

بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري أبيس العلوي الكائن بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية، وقاموا بإرشاد قوات الأمن عن مكان أجزاء السور المسروق، بداخل مخزم ملك لأحد المتهمين، كما أقر المتهمين بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم.

القطع المسروقة من الكوبري

أقر المتهمين بالمسروقات التي قاموا بسرقتها، وتم ضبطتها وأتضح أنها جزء من سور الكوبري ويزن حوالي 500 كيلو جرام، و 7 قطع حديدية، وقضبان سكة حديد، وقواعد تثبيت القضبان والتي تزن حوالي 420 كيلو جرام، و 33 قطعة مجزئة باقي الجزء المسروق من سور الكوبري، وتزن حوالي 160 كيلو جرامًا، قاموا بإخفائها لدى شخصين، داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرضهم على النيابة العامة.