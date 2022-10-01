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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسرع قرار فصل في التاريخ| جواب رفد طالب من "الحصة الأولى" يشعل السوشيال.. ما السبب ؟

قرار فصل
قرار فصل

في واقعة غريبة تناولها رواد السوشيال ميديا بمزيد من الحيرة والسخرية معًا، أقدمت مدرسة جمال العطيفي الثانيو بنين بـ أبو تيج في محافظة أسيوط، على تحرير جواب فصل لأحد الطلاب.

الغريب في الأمر أن الدراسة بدأت لتوها اليوم، ولم يمر سوى يوم دراسي واحد، وجواب الفصل تم تداوله منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ما يعني أن الطالب لم يكمل ساعات معدودة لا تتجاوز حصة أو ثنين على الأكثر بالمدرسة.

والأكثر غرابة في الأمر، أن السبب الموضح في جواب الفصل المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدون بجانبه أن الطالب ترك الحصة الدراسية.

ماذا جاء في جواب الفصل ؟

وجاء نص جواب الفصل المتداول بشأن الطالب، تحت عنوان قرار فصل: قرر السيد مدير المدرسة فصل الطالب لمدة 3 أيام، وذلك بسبب ترك الحصة الدراسية، وذلك اعتبارً من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/ 10 / 2022.

وطُبع على الجواب خاتم المدرسة الرسمي وتوقسع مكتب التربية الإجتماعية، ما يعني أن القرار المتداول رسمي.

تعليقات ساخرة 

ومع تداول قرار الفصل بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت التعليقات الساخرة والمتعجبة من القرار مع أول يوم دراسي.

حيث شارك أحدهم صورة جواب الفصل عبر صفحته معلقًا: أسرع قرار فصل في التاريخ بمدرسة أبو تيج.

 وعلق آخر قائلًا: الطالب دة أكيد اتفصل من الأجازة، قبل الدراسة ما تبدأ، وقال ثالث: دا احنا لسه مصطبحناش بنقول ياهادي !.

وكتب أحدهم: يعني ايه ترك الحصة الدراسية.. هي لسة بدأت علشان يسيبها، بينما قال آخر: اللي تعرفه غن أول يوم بيبقى توزيع الطلاب والفصول ومفيش لسة حصص.

جدير بالذكر ان السنة الدراسية الجديدة بدأت رسميًا من اليوم 1 أكتوبر في مدارس الجمهورية، حيث انتظمت الدراسة في بعض المدارس، وستبدأ البعض الآخر غدا الأحد.
 

وزارة التربية والتعليم السنة الدراسية الجديدة الثانوية العامة محافظة أسيوط السوشيال ميديا

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