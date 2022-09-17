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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

جوزوني حد مش من ديانتي| حكايات نيرمين الفقي مع الزواج ومواصفات رجل أحلامها

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي

فاتنة القلوب الفنانة نرمين الفقي، فتاة أحلام الكثير من الشباب من أبناء جيلها، والجيل الحالي أيضًا، على الرغم من بلوغها سن الخمسين، إلا أنها مازالت ترفض الزواج، ما أثار تساؤلات وفضول الكثير من محبيها وجمهورها عن سبب رفضها للأمر.

الكثير من الشائعات انتشرت حول زواج حسناء الشاشة الفنانة نرمين الفقي، وحياتها الشخصية وعائلتها حتى بلغت تزويجها من رجل من غير ديانتها المسلمة، الا انها تجاهلت عدد كبير من تلك الشائعات، ورفضت الكثير من عروض الزواج، تاركة الجميع في حيرة من أمرها، فما حكايات نرمين الفقي مع الزواج، وما مواصفات فتى أحلامها ؟ 

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شائعات الزواج والطلاق والسن تطارد نرمين الفقي 

منذ أن ظهرت الفنان نرمين الفقي على الشاشة وسطع نجمها في سماء الفن، وهي فتاة أحلام الكثير من الشباب، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها او زواجها حتى الان، ومع اهتمام محبيها وجمهورها الكبير بها، تكاثرت وتناثرت الكثير من الشائعات حول حياتها الشخصية، وزواجها وعمرها.

جوزوني راجل على غير ديانتي وطلعت تريند

انتشرت الكثير من الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي، أكثر من مرة حتى أن البعض أطلقوا عليها شائعة زواجها من رجل على غير ديانتها المسلمة، الا انها نفت تماماً كل الشائعات.

نفت الفنانة نرمين الفقي شائعات زواجها التي عادة ما تنتشر عنها قائلة في إحدى اللقاءات « جوزوني وطلقوني وخلفوني، وأخوات وعيلة وكل حاجة، عندي 50 و 60 و 70 سنة وكل حاجة، مرة جوزوني حد مش من ديانتي مش عارفة ازاي برضوا؟.. وطلع تريند!». 

أوضحت نرمين الفقي انها ليست ضد الديانات الأخرى، إلا ان هناك بعض الشائعات تأخذ اكثر من حجمها، قائلة « انا مش ضد الديانات، إحنا كلنا خلق الله، فانا معنديش مشاكل ولا العقد النفسية دي، لكن الحقيقة بسيبهم يتكلموا وخلاص، لكن لما حاجة بتزيد اوي والموضوع بيبقى أخد أكثر من حجمه بنزل على الصفحة عندي إن دي إشاعة».

لماذا رفضت نرمين الفقي الزواج؟

رفضت الفنانة الجميلة نرمين الفقي، الزواج خوفًا من الابتعاد عن والدتها، التي كانت ترعاها في مرضها، وهو السبب وراء ابتعداها لفترة من الزمن عن الساحة الفنية أيضًا، فكان كل تركيزها على رعاية والدتها المريضة، إلى أن فارقت الحياة.

شعرت الفنانة نرمين الفقي بإنكسار شديد بعد وفاة والدتها، إذ تركتها وحيدة بدون سند أو أشقاء، معربه في أحد التصريحات التليفزيونية عن ندمها على عدم الزواج والإنجاب، فكانت ترغب في ذلك لكنها أخطأت في تأخير الأمر.

خاضت نرمين الفقي تجربة زواج فاشلة، حيث ارتبطت بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص وكانت تستعد للزواج منه، إلا أنه طلب منها السفر معه للخارج، فرفضت الأمر وابتعدت عنه، لعدم رغبتها في الابتعاد عن والدتها. 

نرمين الفقي

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

لا تمتلك الفنانة نرمين الفقي وجود شروط معينة في زوجها المستقبلي، سوى أن يكون واسع الأفق ومحترم، يحترم عقلها وتفكيرها، ويكون قادر على تحمل المسئولية، وألا يكون كذاب أو أناني، فهي لا تشترط في شريك حياتها أن يكون وسيم او شديد الجمال، فهي ترى أن الجمال شئ نسبي ويذهب مع الوقت.

نرمين الفقي مستعدة للزواج 

أوضحت الفنانة نرمين الفقي، من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، أنها مستعدة للزواج، مؤكدة أنها لا تشترطه أن يكون مليونير، لكن لابد ان يجعلها تعيش في نفس وسطها الاجتماعي.

أكدت نرمين الفقي في منشورها أن الجمال ليس عامل أساسي لأنها أشياء تضيع منم الوقت وأن الروح والأخلاق أهم لديها، لتتوالى عليها التعليقات من رواد مواقع السوشيال ميديا حيث نصحها البعض بسرعة الزواج، حيث أنها اتمت عامها الخمسين ومازالت وحيدة.

تمنى البعض الاخير من محبي الفنانة نرمين الفقي في تعليقاتهم على منشورها بالزوج الصالح حتى لا تظل وحيدة.

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